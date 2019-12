Firenze: 100 assegni da 400 euro a famiglie con bambini in difficoltà

foto Agenzia Dire

Sono stati consegnati dalla Compagnia di Babbo Natale stamani alla casa della solidarietà 'San Paolino'

(DIRE) Firenze, 20 dic. - Cento assegni da 400 euro ciascuno donati ad altrettante famiglie con bambini in difficoltà seguite dai servizi sociali del Comune di Firenze e dalla Caritas: a consegnarli la Compagnia di Babbo Natale stamani alla casa della solidarietà 'San Paolino'. La compagnia, commenta l'assessore al Welfare Andrea Vannucci che ha partecipato all'iniziativa odierna, "è una bellissima realtà cittadina che si dà molto da fare non solo a Natale, ma tutto l'anno. In questi giorni pero' la loro attività si intensifica e rivela alla città il grande lavoro di solidarietà che è stato portato avanti in questi mesi attraverso una serie di iniziative che nel tempo si sono diversificate".

Come ogni anno "consegniamo 100 assegni da 400 euro ciascuno- spiega il presidente e fondatore della Compagnia di babbo Natale Roberto Giacinti-. Li doniamo a persone scelte con cura che hanno davvero bisogno, per lo più con bambini piccoli. Questa iniziativa ci riempie di gioia e speriamo di darla anche a queste famiglie a cui auguriamo un sereno Natale".

La casa della solidarieta' 'San Paolino' "accoglie circa 90 persone", aggiunge Marzio Mori, il direttore della struttura. "L'ospite più piccolo e' in arrivo- prosegue-, mentre quello più anziano ha 91 anni. Siamo una grande famiglia che tenta di vivere il Natale nel modo migliore possibile".

(Dig/ Dire)