FiPiLi: lavori urgenti per messa in sicurezza della frana al km 10

Dalle 15 alle 24 di oggi 23 febbraio. Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio cantiere sull'A1. Dalle 00:00 alle 6:00 del 26 febbraio sull'A11

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno la Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Firenze per lavori urgenti di messa in sicurezza della frana al km 10+000 in direzione Firenze ha disposto per oggi, 23 febbraio, dalle ore 15 alle ore 24 la deviazione su carreggiata in direzione Mare a due corsie con l'utilizzo dei punti di scambio: scambio di carreggiata per il traffico veicolare in direzione Firenze al km 11+540 sulla corsia di sorpasso della carreggiata in direzione Mare; rientro di carreggiata per il traffico veicolare in direzione Firenze al km 9+650; chiusura della corsia di sorpasso in direzione Mare dal km 9+500 al km 11+600 con il conseguente spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Mare; chiusura della corsia di marcia in direzione Firenze dal km 11+800 al km 11+540 con il conseguente spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di sorpasso sempre in direzione Firenze.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori propedeutici alla realizzazione della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di sabato 27 alle 7:00 di domenica 28 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, verso Roma e in direzione di Bologna.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-7:00, saranno chiuse anche le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est", situate nei suddetti tratti, rispettivamente in direzione di Roma e di Bologna.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire programmati lavori all'impianto elettrico, in orario notturno dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 26 febbraio, saranno chiuse le aree di servizio "Peretola sud" e "Peretola nord", situate nel tratto compreso tra Firenze ovest e Firenze Peretola, in entrambe le direzioni, verso Firenze e in direzione di Pisa.