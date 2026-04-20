FiPiLi, il Ponte mobile levatoio dei Navicelli torna al suo posto

FiPiLi, il ponte mobile levatoio dei Navicelli al suo posto: dal 19.04 l'impalcato risale in quota

Quarantadue giorni di lavoro ininterrotto, centinaia di operazioni coordinate tra istituzioni, imprese e autorità portuali, con la puntuale regia della Città Metropolitana di Firenze che gestisce la strada di grande comunicazione FiPiLi per la Regione Toscana: oggi, domenica 19 aprile, a partire dalle ore 12, il Ponte Mobile Levatoio Navicelli - snodo fondamentale della SGC Fi-Pi-Li al confine tra Livorno e Pisa - compie il passo più atteso.

"Grande - dichiara Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla FiPiLi - è la soddisfazione della Città Metropolitana e di tutti gli enti coinvolti nel vedere come le varie professionalità nei diversi settori, dall'ingegneria nautica a quella stradale, siano state convergenti per trovare le migliori soluzioni e lavorare in sicurezza, con un cronoprogramma ben definito. Siamo riusciti così a salvaguardare sia le attività lavorative relative alla industria nautica che la viabilità stradale, dimostrando come la Toscana abbia insieme una forza incredibile: un ponte nei fatti e un ponte di province e di tanti attori politici e tecnici, con aziende molto qualificate, che hanno messo in atto la migliore risposta possibile".

Con l'ausilio di grandi gru, l'impalcato completamente rinnovato viene sollevato dalla chiatta navale e riposizionato nella sua sede sopraelevata. Un momento tanto tecnico quanto simbolico: il ponte torna a essere il ponte.

Cosa succederà nei prossimi giorni

Nella giornata di ieri, sabato 18 aprile, il ponte è stato collocato su chiatta navale in preparazione all'operazione odierna; la navigazione sul canale dei Navicelli è stata sospesa dalle ore 14 di ieri fino alle ore 12 di lunedì 20 aprile per consentire le manovre in sicurezza.

Da lunedì 20 aprile prenderanno avvio le ultime lavorazioni: il ripristino della pavimentazione del piano viabile e il collaudo del nuovo meccanismo di sollevamento, nelle sue componenti meccaniche e idrauliche.

La piena funzionalità del Ponte Mobile Levatoio Navicelli - sia stradale sia nautica - è prevista entro lunedì 27 aprile 2026.

Fin dalle prime ore dopo la rottura improvvisa di una delle due cerniere in acciaio del meccanismo di sollevamento - avvenuta il pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, fortunatamente senza conseguenze per la viabilità o la navigazione, interrotte entrambe in quel momento per le normali operazioni di innalzamento del ponte - la Città Metropolitana di Firenze ha assunto il ruolo di regia operativa e istituzionale dell'intera vicenda.

Come stazione appaltante della strada di grande comunicazione FiPiLi, la Città Metropolitana di Firenze ha coordinato in tempo reale i tecnici interni con quelli dell'impresa affidataria AVR S.p.A. e della società di progettazione Smart Engineering S.r.l., garantendo al tempo stesso il raccordo costante con la Regione Toscana - proprietaria della FiPiLi - e con tutti i soggetti coinvolti: Autorità di Sistema Portuale di Livorno, Capitaneria di Porto, Comuni di Livorno e Pisa, Port Authority di Pisa e il Gruppo Nautici dell'Unione Industriale Pisana.

La priorità dichiarata sin dal primo momento: ripristinare la piena funzionalità nel minor tempo possibile, tutelando sia la viabilità sull'asse Fi-Pi-Li sia la navigabilità del Canale dei Navicelli, arteria produttiva essenziale per i cantieri nautici pisani e per il Porto di Livorno. Le operazioni si sono sviluppate in fasi strettamente programmate:

8-10 marzo: con l'ausilio di tre grandi gru, il piano viabile è stato ricollocato in posizione orizzontale e il transito veicolare sul ponte è stato ripristinato già la sera di martedì 10 marzo - quattro giorni dopo la rottura.

11-26 marzo (fase di valutazione e progettazione): il ponte è rimasto percorribile ai veicoli sotto le 3,5 tonnellate e il canale navigabile per imbarcazioni con altezza inferiore a 9 metri, mentre tecnici e progettisti mettevano a punto il piano d'intervento.

27-30 marzo (avvio lavori): scelta coraggiosa ma vincente - lavorare con l'impalcato a terra anziché in quota, per massimizzare la sicurezza degli operatori e accelerare i tempi. Il ponte è stato alleggerito, predisposte quattro gru, sollevato e adagiato su chiatta navale in banchina portuale.

31 marzo - 15 aprile (rinnovo completo): sostituzione integrale dell'impiantistica meccanica e idraulica, risanamento delle parti deteriorate. Durante questa fase è emersa un'ulteriore criticità - rilevabile solo con il ponte a terra - ovvero una corrosione eccessiva del traverso in acciaio di testata, che ha richiesto tre giorni di lavoro aggiuntivi e fatto slittare il programma di una settimana.

16-19 aprile (fase finale): posizionamento delle gru e della chiatta, e oggi il riposizionamento definitivo dell'impalcato nella sua sede sopraelevata. Una domenica è la sola finestra temporale compatibile con la necessaria sospensione del traffico sul ponte alternativo di via Mogadiscio - vincolo che ha determinato la scansione settimanale delle fasi più delicate.

Un effetto immediato positivo: la scelta di lavorare con il ponte a terra ha consentito di riaprire il Canale dei Navicelli anche ai natanti con altezza superiore a 9 metri fin dall'avvio dei lavori, permettendo ai super yacht prodotti nei cantieri pisani - rimasti bloccati lungo il canale per settimane - di raggiungere finalmente il mare.

“Sono molto soddisfatto, oggi, perché il ripristino del ponte mobile che conduce la Fi-Pi-Li alla darsena è un fatto importante. Entriamo nella bella stagione, nella stagione in cui frequenti sono i collegamenti navali con l’isola d’Elba e le altre isole dell’Arcipelago, e la riattivazione della viabilità per il porto di Livorno è fondamentale. Immaginate cosa sarebbe stato se non avessimo riattivato questa strada, cosa che avverrà a favore della cittadinanza tra qualche giorno, e ci fossimo trovati con la Fi-Pi-Li bloccata per lungo tempo.

Quello che oggi tecnicamente si conclude, in attesa della riapertura al traffico quotidiano, è un lavoro per il quale ringraziamo di cuore Avr che, attraverso la Città Metropolitana, si è subito mobilitata, raggiungendo l’obiettivo. Ma come Regione Toscana diciamo che, al di là del ripristino del ponte mobile, vogliamo realizzare il nuovo ponte sullo Scolmatore perché con il nuovo ponte le imbarcazioni che oggi devono passare sotto quattro ponti levatoi, avrebbero l’accesso al mare assai facilitato” ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo al cantiere del ponte.

Il presidente Giani, nel corso del sopralluogo, è stato accompagnato dal presidente dell’Autorità Portuale del Tirreno settentrionale, Davide Gariglio, e dalla sindaca di Fucecchio, Emma Donnini, che ha la delega alla Fi-Pi-Li nel Consiglio della Città Metropolitana di Firenze.

“Quando fu costruito questo pezzo di Fi-Pi-Li, una trentina di anni fa, questo ponte levatoio poteva alzarsi trenta o quaranta volte l’anno, oggi circa ottocento, per cui quello che è accaduto può sempre capitare e conseguentemente dobbiamo da ora in poi evitare tutto questo. Pertanto occorre l’impegno, condiviso con l’Autorità Portuale, a procedere rapidamente con la progettazione e la realizzazione della nuova infrastruttura”.