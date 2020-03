Dalle ore 09.00 alle ore 16.00 di giovedì 19 marzo

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per lavori di ripristino a seguito di incidente è prevista la chiusura della rampa in ingresso dello svincolo di Lastra a Signa in direzione Mare dalle ore 09.00 del 19/03/2020 alle ore 16.00 del 19/03/2020.