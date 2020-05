In direzione mare per lavori dalle ore 22 del 14 maggio alle ore 6 del 15 e dalle ore 22 del 15 alle 6 del 16

La superstrada FIPILI sarà chiusa per due notti fra Pontedera e Ponsacco in direzione Mare il 14 e il 15 maggio per lavori di asfaltatura. L'orario dei lavori di ripristino della pavimentazione va dalle ore 22.00 del 14/05/2020 alle ore 06.00 del 15/05/2020 e dalle ore 22.00 del 15/05/2020 alle ore 06.00 del 16/05/2020.