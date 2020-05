Fiori per il Savonarola in piazza Signoria

Il Corteo della Repubblica Fiorentina oggi ha voluto ricordare il frate domenicano impiccato ed arso il 23 maggio 1498 con i confratelli Domenico Buonvicini e Silvestro Maruffi

Fiori per Girolamo Savonarola in piazza Signoria, nel luogo in cui il frate domenicano oppositore del potere costituito fu impiccato ed arso il 23 maggio 1498. Assieme a Girolamo Savonarola furono giustiziati i confratelli Domenico Buonvicini e Silvestro Maruffi.

La corona e il mazzo di fiori sono stati posti dal Corteo della Repubblica Fiorentina in memoria di un uomo che ha segnato un periodo importante della storia della città combattendo con coraggio per la fede e la giustizia sociale.