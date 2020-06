"Fiori a Fiorenza" per i balconi in fiore più belli di Firenze

Si vota fino a domenica 28 giugno per il concorso

Si è conclusa lo scorso 23 giugno 2020 la prima edizione del concorso “Fiori a Fiorenza”, che premia i balconi fioriti più belli di Firenze.



Far conoscere il piacere e l’importanza della Natura per la vita della comunità rientra nello statuto della Società Toscana di Orticultura e l’obiettivo del concorso, patrocinato dal Comune di Firenze e sostenuto dalla Fondazione CR Firenze, è stato quello di porre l’attenzione sui temi della sostenibilità ambientale, del paesaggio e della partecipazione attiva dei cittadini nel rendere la propria città più verde e bella, grazie alla presenza di balconi fioriti.



Le votazioni si svolgeranno fino al 28 giugno e la premiazione dei vincitori si terrà alle ore 11.30 di martedì 30 Giugno a Villa Bardini, con la partecipazione di Alberto Giuntoli, Presidente della Società Toscana di Orticultura, Cecilia del Re, Assessore all’Ambiente del Comune di Firenze e Alessandra Bandini della Fondazione CR Firenze, oltre ai rappresentanti della giuria tecnica.



La valutazione sugli addobbi sarà infatti espressa da una giuria mista, tecnica e popolare. La giuria tecnica potrà esprimere un punteggio massimo di 60 punti/100 punti osservando determinati criteri quali: abilità nell’inserire armoniosamente le specie vegetali nel contesto dell’arredamento urbano; originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento; utilità della scelta di specie vegetali; innovazione. La giuria popolare potrà esprimere, attraverso un’apposita piattaforma per il voto sul sito www.societatoscanaorticultura.it, un punteggio massimo di 40 punti/100 punti senza dover rispettare alcun criterio prestabilito.



Tra i partecipanti al concorso verranno premiati i 10 migliori balconi in fiore, suddivisi in 2 vincitori per ciascun quartiere della Città di Firenze.



Per ogni quartiere verranno conferiti i seguenti premi:

1° Premio:

- Buono acquisto del valore di € 240,00 valido per un anno, da spendere per l’acquisto di piante, fiori e accessori, presso alcuni vivai specializzati della Società di Orticultura o durante la Mostra Mercato Autunnale al Giardino dell’Orticultura il 3 e 4 Ottobre.

- Buono utilizzabile per la partecipazione ai corsi tenuti dalla società di € 100.00.

- Pubblicazione della foto e dell’articolo del miglior balcone sulla rivista storica “Il Bullettino”.

- Tessera di associazione alla Società Toscana Orticultura per il 2020 e per l’anno successivo.

2° Premio:

- Buono acquisto del valore di € 140,00 valido per un anno, per l’acquisto di piante, fiori e accessori presso i soci della Società di Orticultura o durante la Mostra Mercato Autunnale al Giardino dell’Orticultura il 3 e 4 Ottobre 2020.

- Buono utilizzabile per la partecipazione ai corsi tenuti dalla società di € 50.00

- Pubblicazione della foto e dell’articolo del miglior balcone sulla rivista storica “Il Bullettino”.

- Tessera di associazione alla Società Toscana Orticultura per il 2020 e per l’anno successivo.