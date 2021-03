Fiorentino fa pipì in via dei Coverelli e si becca oltre 3mila euro di multa

ph Twitter Nardella

Il sindaco Nardella ha postato su Twitter il verbale dei carabinieri: "Giusto che gesti vergognosi come questo siano sanzionati pesantemente"

"Un verbale da oltre 3 mila euro per un cittadino che ha orinato in una strada di Santo Spirito. Ogni fiorentino deve prendersi cura della città ed è giusto che gesti vergognosi come questo siano sanzionati pesantemente. #Firenze merita rispetto". A dare la notizia, molto particolare e curiosa, il sindaco di Firenze Dario Nardella che su Twitter posta anche il verbale dei carabinieri naturalmente senza le generalità di colui che ha commesso l'infrazione.

Dal verbale si vede comunque che l'infrazione è stata commessa da un fiorentino il 4 marzo alle 18:30 in via dei Coverelli angolo via del Presto di San Martino. La zona è quella di santo Spirito.