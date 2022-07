Fiorentina - Triestina, la sintesi in video

Highlights: Fiorentina vs Triestina 4-0 (Biraghi, Amrabat, Saponara, Bonaventura)

MOENA - Ecco le immagini video della vittoria per 4-0 della Fiorentina sulla Triestina nell'ultima amichevole del ritiro di Moena dove se ne vanno gli uomini ed arrivano le donne.

La stagione della ACF Fiorentina Femminile è infatti iniziata questa settimana con il raduno e i primi test fisico-atletici. La rosa a disposizione di Coach Panico sta iniziando a scaldare i motori prima del ritiro di Moena che la squadra svolgerà dal 24 Luglio al 7 Agosto. Durante le due settimane in Trentino sono previste due amichevoli in via di definizione.

Ecco lo staff 2022/23 e la lista delle calciatrici viola che prenderanno parte al ritiro.

STAFFPatrizia Panico - AllenatriceGian Loris Rossi - Vice AllenatoreCarmelo Roselli - Preparatore dei PortieriSimone Saravo - Match AnalystAlessandro Buccolini - Preparatore AtleticoGiovanni De Gennaro - Preparatore Atletico

Alice Bartolini - Medico SocialeRossella Quarta - Medico SocialeGiacomo Palchetti Preparatore Atletico-Recupero infortuniAndrea Magro - FisioterapistaElisa Peccini - FisioterapistaCostanza Delli - FisioterapistaSonia Meucci - Magazziniera Manuela Di Cecco - MagazzinieraNicola Cecconi - Team Manager

ATLETE

Agard LauraBaldi RacheleBoquete VeronicaBreitner StephanieCafferata FedericaCatena MichelaCorazzi AzzurraErzen KajaGiacobbo GiuliaHuchet SarahKajan ZsanettLongo MiriamMijatovic MilicaMonnecchi MargheritaParisi AliceRusso FedericaSabatino Daniela (tornerà con la squadra dopo un periodo di riposo post Europei)Schroffenegger (tornerà con la squadra dopo un periodo di riposo post Europei)Sechi MartinaTortelli AliceVitale FrancescaZanoli Martina

video ACF Fiorentina