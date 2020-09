Fiorentina-Samp, Iachini parla alle 14 ma il nodo è Chiesa

Ph Alex Zani

Ore agitate a Firenze in vista della possibile cessione del fantasista. Con i doriani si gioca venerdì alle 20,45

Domani, giovedì 1 ottobre, alle ore 14, all’interno della Rinascente Lounge dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Giuseppe Iachini in vista della partita Fiorentina-Sampdoria che si svolgerà venerdì 2 ottobre alle 20,45 al Franchi.

Più che della partita, in questi giornali si è parlato del possibile passaggio di Chiesa alla Juventus. L'affare sembra fatto, mancherebbe solo il sì del brasiliano bianconero Douglas Costa alla cessione. Le prossime ore saranno decisive.

Per quanto riguarda la viabilità, scatteranno anche in questo caso i provvedimenti soft già adottati in occasione delle ultime partite. Si tratta della chiusura con le barriere di sicurezza del perimetro dello stadio. Questo comporterà dalle 15 la chiusura al traffico di viale Fanti (nel tratto viale Mille-viale Nervi), viale Nervi, viale Paoli (nel tratto viale Valcareggi-piazzale Campioni del ’56 all’altezza pista di pattinaggio e distributore escluso), viale Valcareggi. Di conseguenza chi proviene da viale dei Mille dovrà svoltare in viale Fanti verso largo Gennarelli e viceversa, chi proviene da viale Cialdini svolterà a destra e sinistra in viale Fanti, chi percorre viale Fanti da lato viale Cialdini svolterà in viale Calatafimi, chi proviene da viale Calatafimi svolterà in viale Fanti verso viale Cialdini, chi proviene da via Volturno svolterà in viale Fanti verso viale Calatafimi. Rimarranno liberi l'accesso a piazza Berlinguer, l'adiacente tratto di viale Paoli e piazzale Campioni del '56, che saranno strade senza sfondo con accesso e uscita da Fanti lato Cialdini.