Viola, profumo d'Europa: torna la Conference League

Profumo d'Europa per la Fiorentina che giovedì 13 aprile alle 21 sfiderà il Lech Poznan in Polonia: è la partita di andata dei quarti di finale della Conference League, non è prevista stavolta la trasmissione in chiaro tv della partita.

La squadra polacca è sostenuta da una tifoseria molto calda, l'aspetto ambientale sarà importante e da fronteggiare nel migliore dei modi. Saranno circa 500 i tifosi viola presenti.

Qualche curiosità statistica.

La Fiorentina ha incrociato il Lech Poznan solo in due occasioni in competizioni europee: nella fase a gironi dell'Europa League 2015/16, vittoria esterna per entrambe le squadre (2-1 per i polacchi al Franchi, 2-0 per i viola al ritorno).

La Fiorentina ha vinto quattro dei sei precedenti contro club polacchi in competizioni europee (1N, 1P), con i due match più recenti giocati contro questo squadre provenienti da questo Paese arrivati proprio contro il Lech Poznan.

Il Lech Poznan è stato eliminato nell’unica occasione in cui ha incrociato una squadra italiana nella fase a eliminazione diretta di una competizione europea: contro l’Udinese nei sedicesimi di finale di Coppa UEFA 2008/09 (2-2 in casa all’andata, vittoria 2-1 per i bianconeri al Friuli).

Per la prima volta nella sua storia il Lech Poznan disputerà i quarti di finale di una competizione UEFA.

L’allenamento di rifinitura della Fiorentina si svolgerà domani, mercoledì 12 aprile, alle ore 10:45, sul terreno di gioco del centro sportivo “Davide Astori” mentre alle 11, presso il centro sportivo del Lech Poznan, si terrà l’allenamento di rifinitura del Lech.

Alle ore 13:15, presso la sala stampa dell'Inea Stadium di Poznan, si terrà la conferenza stampa dell’allenatore del Lech, Mister Van Den Brom, e di un calciatore. Alle 18:45, infine, sempre presso la sala stampa dell'Inea Stadium, incontreranno i giornalisti Mister Italiano e un calciatore della Fiorentina.

Nella giornata di oggi mister Italiano dovrebbe dare la lista dei convocati.