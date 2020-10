Fiorentina: prima app ufficiale e nuovo sito del Club

ph Acf Fiorentina

Il portale viola acffiorentina.com è tornato a chiamarsi con il nome del club

La Fiorentina annuncia oggi il lancio della sua prima app ufficiale e del nuovo sito del Club.

L’app, che consentirà agli appassionati di accedere rapidamente ai contenuti su qualsiasi dispositivo mobile, è disponibile per smartphone e tablet sia per iOS sia per Android. Disponibile in italiano e in inglese (i tifosi potranno scegliere la lingua attraverso il menu), la prima app della storia del club viola consentirà agli appassionati di tenersi costantemente aggiornati sulle ultime news di Prima Squadra, Fiorentina Femminile e Primavera e di visualizzare video, gallery fotografiche, statistiche e commenti delle partite ovunque essi si trovino.

Con un look completamente rinnovato, una migliore fruibilità e un numero ancora maggiore di contenuti, nella stessa giornata odierna si è lanciata una nuova versione del proprio sito ufficiale.

Il portale viola acffiorentina.com, che è tornato a chiamarsi con il nome del club, punta su un aspetto completamente rinnovato e contiene una serie di funzionalità aggiuntive pensate appositamente per i tifosi, statistiche e dati sulle gare e sui singoli giocatori, per prima squadra maschile e femminile, oltre a news, gallery fotografiche, video e sezioni su storia e palmares del club.

Sono previste nelle prossime settimane delle nuove release dei due progetti, che prevedono, tra le varie implementazioni, anche l’integrazione del mondo InViola su sito e app.

Per sviluppare il progetto di sito e app la Fiorentina si è affidata a Netco, azienda leader nel mondo digitale legato a sport, media ed entertainment.

Il nuovo sito e la app, totalmente compatibili con tutti i dispositivi mobili, saranno disponibili inizialmente in italiano e inglese, mentre nel corso dei mesi e dell’anno successivo saranno implementate con l’introduzione di altre lingue.

Il lancio delle due iniziative rappresenta solo l’ultimo aggiornamento all’interno delle strategie e delle attività di comunicazione e digitali della Fiorentina, che posizionano il club in prima linea nell’engagement dei tifosi: un programma fortemente voluto dai vertici societari. Ad oggi sono 3 milioni e 700 mila i follower che seguono le piattaforme social del club viola nel mondo.

“Il nuovo sito è una pedina fondamentale della nostra media strategy - afferma Giuseppe Barone, Direttore Generale della società. - La Fiorentina vuole fornire una piattaforma in grado di offrire un aggiornamento costante sul mondo viola ai nostri fan in tutto il mondo. Questo è un passo importante nella costruzione di un club che vuole essere sempre più vicino ai suoi tifosi, coinvolgendoli nel miglior modo possibile. Il calcio italiano deve crescere anche attraverso il digital e noi come Fiorentina vogliamo fornire il nostro contributo con un nuovo e importante investimento”.

Cliccare qui per scaricare da iTunes la nuova app ufficiale della Fiorentina per iOS

Cliccare qui per scaricare da Google Play la nuova app ufficiale della Fiorentina per Android