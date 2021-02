Fiorentina, auguri a Batigol e Pepito: il video

🎂 Happy Birthday - Gabriel Omar Batistuta & Giuseppe Rossi - 🏟⚽️

Oggi i due ex bomber viola festeggiano il compleanno come pure un altro ex gigliato, Paolo Rosi. Commisso, grande fiducia in Vlahovic e niente soldi per il Franchi. Primavera, arriva Giordani dal Frosinone

Sono stati due tra i più prolifici bomber della storia viola, sicuramente sono entrati tutti e due nel cuore dei tifosi della Fiorentina. Parliamo di Gabriel Omar Batistuta e Giuseppe Rossi, che oggi 1 febbraio 2021 compiono rispettivamente 52 e 34 anni.

Anche un altro ex viola, il viareggino Paolo Rosi (centrocampista con 17 presenze tra il 1973 e il 1976), compie oggi gli anni e sono 67.

A Batistuta e Giuseppe Rossi la Fiorentina ha dedicato un video con alcuni dei gol più spettacolari e importanti.

Intanto stamani a Radio Anch'io lo sport Rocco Commisso ha detto che non metterà un euro sul restyling del Franchi e che non cederà per nessuna ragione Dusan Vlahovic, nel quale ripone una immensa fiducia.

Tutto questo mente la Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Frosinone per il prestito temporaneo del difensore Pietro Giordani. Il calciatore, classe 2002, entrerà a fare parte della Primavera viola guidata da mister Aquilani.