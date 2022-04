Fiorentina arbitra dello scudetto: con il Milan scontro cruciale

Goal collection: Milan vs Fiorentina

Fiorentina arbitra dello scudetto: la partita di domenica prossima alle 15 contro il Milan dirà molto al riguardo. A 4 turni dal termine, i rossoneri hanno 2 punti più dell'Inter.

Si tratta del 164º confronto in Serie A tra Milan e Fiorentina: avanti nel bilancio i rossoneri per 74 successi a 45 - 44 pareggi completano il quadro nella competizione.

Dopo il successo per 4-3 della gara d’andata, la Fiorentina potrebbe vincere entrambe le gare stagionali di Serie A contro il Milan per la prima volta dal 2000/01: 4-0 all'andata con Fatih Terim e 2-1 al ritorno sotto Roberto Mancini.

Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime tre sfide di Serie A contro la Fiorentina e non registra una striscia più lunga contro la Viola nella competizione da quella di sei tra il 1992 e il 1996.

L'ultima partita di Serie A che il Milan ha pareggiato nonostante fosse andato sopra di due gol risale al 7 aprile 2013, proprio contro la Fiorentina (2-2 finale).

L'ultima vittoria della Fiorentina nel girone di ritorno di Serie A contro il Milan risale al 16 marzo 2015, sfida tra gli allenatori Montella per la Viola e Pippo Inzaghi per i rossoneri - da allora cinque successi del Diavolo e un pareggio.

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

Sono 81 i precedenti tra Milan e Fiorentina in casa dei rossoneri in Serie A: 48 successi lombardi, 13 toscani e 20 pareggi a completare il quadro.

Milan e Fiorentina non pareggiano al Meazza in Serie A dall'1-1 del 26 ottobre 2014, firmato da Nigel de Jong e Josip Ilicic - da allora quattro vittorie interne e due viola.

STATO DI FORMA

Dall'inizio del 2022, il Milan ha subito otto reti in 15 incontri di Serie A, risultando la seconda miglior difesa dell'anno solare nei maggiori cinque campionati europei, alle spalle del Liverpool (sei).

Il Milan è la squadra di questo campionato imbattuta da più partite: 12, grazie a sette successi e cinque pareggi - l'ultima sconfitta risale all'1-2 contro lo Spezia lo scorso 17 gennaio.

La Fiorentina sta viaggiando con un possesso palla medio del 57.8% (il secondo del campionato dietro a quello del Napoli) in questa Serie A: solo in tre stagioni (13/14, 15/16 e 16/17) da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05) la formazione Viola ha mantenuto un possesso palla medio piú elevato.

FOCUS GIOCATORI

Rafael Leão potrebbe diventare il quinto portoghese ad andare in doppia cifra in un singolo campionato di Serie A, dopo Cristiano Ronaldo, Rui Barros, Rui Costa e Beto; tra questi, però, l’attaccante del Milan sarebbe l’unico a riuscirci prima di compiere 23 anni. La prima rete in Serie A di Rafael Leão è arrivata proprio contro la Fiorentina il 29 settembre 2019, nell'unica sfida giocata dal portoghese al Meazza contro la Viola - quel gol non servì tuttavia ai rossoneri, che persero 3-1.

Il giorno di questa partita, Zlatan Ibrahimovic avrà 40 anni e 210 giorni - con un gol diventerebbe il secondo più anziano marcatore nella storia della Serie A, superando Silvio Piola nel 1954 (40 anni e 131 giorni) - davanti solo Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni). Attualmente a quota 155, Zlatan Ibrahivovic è a un solo gol dal 21º posto nella classifica dei migliori marcatori in Serie A (occupato da Riva, Mancini e Inzaghi) e a due di distanza dal 20º (Luca Toni).Zlatan Ibrahimovic ha nella Fiorentina sia la sua vittima preferita in Serie A (11 reti, come alla Roma) che l’avversaria contro cui ha partecipato a più gol (15, grazie anche a quattro assist): l’unica marcatura multipla dello svedese in questo campionato è arrivata all’andata contro la Viola (doppietta nel 4-3 toscano finale).

Franck Kessié ha preso parte a tre reti nelle sue ultime tre sfide di Serie A contro la Fiorentina: una rete (su rigore il 29 novembre 2020) e due assist.

Olivier Giroud potrebbe per la prima volta raggiungere la doppia cifra di gol in un singolo campionato per la prima volta dal 2016/17, quando ne realizzò 12 con la maglia dell'Arsenal.

Giacomo Bonaventura ha giocato 155 partite, segnando 30 gol con la maglia del Milan in Serie A: quella rossonera è stata la squadra con cui il centrocampista ha giocato più gare e segnato più gol nel massimo campionato italiano.

Anche Riccardo Saponara e Krzysztof Piatek hanno vestito la maglia del Milan: il primo per un totale di otto presenze di Serie A tra il 2013 e il 2014, il secondo con 13 reti in 36 gare di campionato tra il 2019 e il 2020. Riccardo Saponara, in gol nell’ultima trasferta contro la Salernitana, ha segnato quattro reti contro il Milan in Serie A, sua ex squadra, tra cui uno nel match d’andata al Franchi: quella rossonera è l’unica squadra contro cui il centrocampista della Fiorentina vanta più di due gol nel massimo campionato.

José Callejón ha preso parte a sette reti in Serie A contro il Milan, grazie a tre reti e quattro assist - tuttavia solo una di queste partecipazioni è arrivata al Meazza (gol il 21 gennaio 2017), con le altre sei al Maradona di Napoli.

Il Milan è una delle tre formazioni contro cui Joseph Alfred Duncan ha segnato più di una rete in Serie A: per lui due gol contro i rossoneri (come contro Atalanta e SPAL), incluso il suo ultimo nella competizione, nella gara d'andata contro i rossoneri.

La prossima sarà la 100ª presenza in Serie A per Lucas Torreira - solamente contro la Lazio (535) l'uruguayano ha giocato più minuti senza segnare in Serie A rispetto al Milan (449).

Nicolás González ha preso parte a tre degli ultimi cinque gol in trasferta della Fiorentina in Serie A, grazie alla rete contro il Napoli (la sua unica fuori casa in campionato) e due assist.

ALLENATORI

Stefano Pioli ha guidato la Fiorentina per 69 partite di Serie A tra il 2017 e il 2019 - in questo periodo la squadra Viola ha realizzato esattamente 100 gol nella competizione. Pioli ha vinto il 50% delle sue sfide da allenatore contro la Fiorentina in Serie A (8/16) - completano il parziale sette sconfitte e un solo pareggio.

Vincenzo Italiano ha un bilancio positivo nei suoi tre incontri da tecnico in Serie A contro il Milan di Stefano Pioli: due successi (uno arrivato con lo Spezia e uno con la Fiorentina) e una sconfitta, arrivata però nell’unica di queste sfide giocata a San Siro.

ARBITRO E DISCIPLINA

Direzione numero 217 in Serie A per Paolo Valeri, la dodicesima in questo campionato. Questa sarà la 33esima gara del Milan in Serie A diretta da Valeri (record condiviso con la Juventus per il fischietto romano): 21 successi rossoneri, quattro pareggi e sette sconfitte.

La Fiorentina ha vinto solo otto delle 25 gare di Serie A dirette da Valeri (12N, 5P): in queste 25 partite ce ne sono state anche due contro il Milan, vittoria viola il 23 agosto 2015 al Franchi (2-0), successo rossonero il 19 febbraio 2017 a San Siro (2-1).