Fine settimana di eventi in città, si inizia venerdì pomeriggio con la Mille Miglia

Sabato le Rampe in festa e la Maggiolata, domenica la Deejay Ten. Ecco i provvedimenti di circolazione

Per il prossimo fine settimana in città sono in programma numerosi eventi di grande richiamo. Il primo appuntamento è il passaggio della Mille Miglia previsto per venerdì pomeriggio; sabato sarà la volta di due eventi che si svolgeranno in Oltrarno, ovvero la Maggiolata in via Maggio e la festa per l’inaugurazione del restauro delle Rampe del Poggi. Domenica torna poi la Deejay Ten, con due percorsi che si snodano in centro e sul viale dei Colli, mentre in zona stadio è in programma Campo di Marte in Fiera. Per consentire la predisposizione degli allestimenti necessari e lo svolgimento delle iniziative gli uffici della mobilità ha predisposto una serie di provvedimenti di circolazione.

Sarà il corteo delle auto storiche ad aprire il programma degli eventi con il passaggio da Firenze venerdì pomeriggio. Quest’anno i veicoli partecipanti saranno oltre 650. "Le Rampe in festa" invece sono l’evento promosso sabato in occasione dell’inaugurazione delle Fontane del Poggi al termine del restauro. Sempre sabato è in programma la Maggiolata, la ormai consueta festa di primavera ideata e realizzata da Associazione Via Maggio. Anche quest’anno, poi, si rinnova l’appuntamento con la corsa promessa da Radio Deejay con i consueti due percorsi da 5 e 10 chilometri: i partecipanti saranno 5.000 per la corsa breve, il doppio per la versione lunga. Infine, domenica è in programma anche la fiera a Campo di Marte.

Per tutti i divieti e le limitazioni del traffico si può consultare il sito istituzionale del Comune di Firenze.