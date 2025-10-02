Finanziamento dell'acquisto di animali riproduttori in Toscana

Firenze, 02.10.2025 – L'Associazione Regionale Allevatori Toscana (ARAT) accoglie con favore l'annuncio di un ulteriore stanziamento di 300mila euro da parte della Regione Toscana per il finanziamento dell'acquisto di animali riproduttori.

“Questa importante iniezione di risorse, che porta il totale a oltre 507mila euro per il bando avviato nel 2024, rappresenta un segnale forte e concreto dell'attenzione da parte dell’assessore all’Agricoltura, Stefania Saccardi, verso il settore zootecnico toscano, nonché un sostanziale investimento nel futuro del nostro settore”, dichiara Roberto Nocentini, presidente dell'ARAT.

"Il miglioramento genetico – prosegue – è la chiave per aumentare la competitività delle nostre aziende, per elevare la qualità delle nostre produzioni e, soprattutto, per salvaguardare la straordinaria biodiversità che caratterizza la Toscana. Tutto ciò rappresenta un tesoro inestimabile, non solo per le razze autoctone, ma per l'intero sistema agroalimentare italiano".

L'intervento della Regione Toscana, che rientra nell'ambito del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), mira a favorire il rinnovamento del patrimonio genetico degli allevamenti, aumentare la biosicurezza e migliorare il benessere animale.

"Con tali risorse – conclude il presidente Nocentini – potremo dare un impulso decisivo al comparto, selezionando animali sempre più resistenti, produttivi e adatti al nostro territorio. Un obiettivo ambizioso, ma assolutamente raggiungibile grazie alla sinergia tra istituzioni, in questo caso nella persona dell’assessore Saccardi, allevatori e mondo della ricerca. Un vantaggio che consente di guardare al futuro con ottimismo non solo per la zootecnia, ma per l'intera comunità toscana, che potrà continuare a portare in tavola prodotti dell'eccellenza Made in Italy, frutto di un lavoro attento e rispettoso dell'ambiente".