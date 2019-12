File: settemila panettoni e pandori solidali

Il lavoro di 20 volontarie da ottobre ha dato un grande contributo alla Fondazione Italiana di Leniterapia

Firenze, 20 settembre 2019 - Settemila panettoni e pandori confezionati da oltre 20 donne volontarie, dai 40 ai 70 anni, che hanno lavorato attivamente e gioiosamente dal 20 ottobre, mattina e sera, con grande passione. Il risultato sono i panettoni e i pandori di File, Fondazione Italiana di Leniterapia, che sono stati venduti al mercato Nataleperfile del 6-7-8 dicembre a Palazzo Corsini e che sono stati incartati e agghindati dalle tante donne volontarie che si sono avvicinate a File per passione e spirito di volontariato, talvolta anche a seguito della scomparsa di un proprio caro assistito attraverso le cure palliative fornite proprio dal personale della Fondazione fiorentina.



“Mentre confezioniamo panettoni e pandori - hanno detto alcune di loro – sentiamo di contribuire alle cure palliative per le persone alla fine della vita, i fondi ricavati dalla vendita di questi prodotti natalizi andranno infatti ad aiutare le persone ospitate negli hospice e questo per noi è un motivo importante per stare al mondo ed essere parte del cambiamento per una società più solidale”.

Il Panettone per File, il tradizionale simbolo natalizio della Fondazione, è un regalo di Natale davvero speciale, perfetto per famiglia e amici, oppure è un prodotto scelto dalle aziende (quest'anno 70) per regalare ai propri dipendenti, clienti, fornitori: un dono che porta con sé un valore prezioso, la solidarietà.

"Sono sempre più numerose le persone che scelgono di sostenerci attraverso l'acquisto del nostro Panettone - spiega Donatella Carmi, presidente di File - Quest'anno più del solito abbiamo riscontrato un grande interesse nel sostenere la nostra causa, tant'è che sia Panettoni che Pandori sono andati esauriti già da una settimana. Le volontarie che hanno donato il loro tempo per confezionare il Panettone per file hanno tutta la gratitudine della Fondazione perché attraverso un simbolo semplice come questo riusciamo a sensibilizzare sempre più persone su ciò che facciamo. Grazie a loro e tutti coloro che ci hanno sostenuti attraverso questo dolce regalo di Natale".

File Fondazione Italiana di Leniterapia, nata nel 2002, assiste persone malate con patologie croniche in fase avanzata, tutelando la qualità della loro vita e la loro dignità. Le équipe, composte da medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti e coadiuvate da volontari formati, operano in collaborazione con l’Usl Toscana Centro a domicilio e in 4 hospice, oltre a garantire consulenze presso altre strutture sanitarie del territorio (ospedali e Rsa). File si prende cura anche dei familiari, sia durante la malattia, che per l’elaborazione del lutto, con il supporto degli psicologi e mediante 6 gruppi di auto mutuo aiuto.