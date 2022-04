FIDI Toscana, protesta sotto la Regione

ph CGIL Toscana

Firenze, 5-4-2022 - Si è svolto stamani a Firenze sotto la sede della Presidenza della Regione Toscana il presidio delle lavoratrici e lavoratori FIDI Toscana, con Fisac Cgil e Unisin.

La partecipazione totale dei dipendenti segnala la unanime contrarietà al progetto della Giunta regionale di "privatizzazione" di FIDI, del suo ridimensionamento, dello spezzatino societario, della divisione dei dipendenti in aziende con diversi livelli di protezione. Nel ribadire che la lotta continuerà in tutte le forme per cambiare una decisione sbagliata, auspichiamo che il Consiglio Regionale sappia individuare quegli elementi utili a fugare le preoccupazioni espresse.