Fi-Pi-Li: ecco le chiusure notturne

Per asfaltatura da mercoledì sera fra Empoli Centro e Empoli Ovest e da giovedì sera fra Empoli Ovest e San Miniato

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per lavori di ripristino della pavimentazione, sono previste la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Centro e Empoli Ovest in direzione Mare dalle ore 22.00 del 09/03/2021 alle ore 06.00 del 10/03/2021 e a seguire la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Ovest e San Miniato in direzione Mare dalle ore 22.00 del 10/03/2021 alle ore 06.00 del 11/03/2021.