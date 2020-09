FI Firenze, Mallegni: "Prendo atto dimissioni dirigenti"

Il commissario regionale: "Serve nuovo corso per ripartire"

Firenze, 23 settembre 2020 - "Prendo atto delle dimissioni, annunciate qualche settimana fa, di Claudio De Santi (coordinatore dei dipartimenti di Forza Italia Firenze e membro della giunta esecutiva del coordinamento cittadino), Mario Tenerani (vice coordinatore di Forza Italia Firenze), Claudio Scuriatti (responsabile dell'organizzazione), e dell'autosospensione del coordinatore cittadino del partito, il nostro capogruppo in Comune, Jacopo Cellai. Credo che a questo punto serva un nuovo corso, per consentire al partito di ripartire". Lo dichiara in una nota il senatore Massimo Mallegni, commissario regionale di Forza Italia Toscana.

"Credo sia corretto, di fronte alla comunità di iscritti, militanti ed elettori del nostro partito - sottolinea Mallegni - che i dirigenti e il coordinamento di Forza Italia Firenze decidano cosa fare, in modo da consentire al commissario regionale di prendere decisioni in piena trasparenza, e tracciare una linea di chiarezza che consenta al nostro movimento di affrontare le prossime sfide politiche sul territorio con gli organismi direttivi nel pieno delle loro funzioni. Ringrazio ovviamente tutti per il grande lavoro, e auguro buon lavoro al candidato più votato ed eletto, Marco Stella".