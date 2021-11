Festival Giapponese 2021 a Scandicci dal 26 al 28 novembre

Si terrà da venerdì 26 a domenica 28 novembre presso l’Auditorium Centro Rogers a Scandicci (FI) la ventiduesima edizione del Festival Giapponese, la manifestazione internazionale dedicata esclusivamente al Giappone, l’unica manifestazione che ogni anno dal 1999 offre al pubblico la possibilità di incontrare e sentire da vicino la cultura giapponese. L’evento è diventato un appuntamento fisso dell’associazione culturale giapponese Lailac che ha dovuto rinunciare solo ad una edizione del festival l’anno scorso.

Grazie al sostegno di artisti e maestri giapponesi di altissimo livello anche quest’anno regalerà spettacoli e intrattenimento di qualità. Ha inoltre il patrocinio dell’Ambasciata del Giappone, il Comune di Scandicci e la Regione Toscana. Lailac è ormai conosciuta come l’associazione più longeva in queste iniziative anticipando fin dalla sua fondazione mode e passioni che poi si sono divulgate in tutta l’Italia attraverso il cibo e la cultura pop. Gli artisti e i maestri che parteciperanno al Festival Giapponese offriranno cultura, spettacoli di danza, musica, arti marziali, dimostrazioni e workshop.

L’Auditorium diventerà una piazza giapponese dove ad ogni angolo sarà possibile incontrare e scoprire qualcosa di autentico del Giappone: l’area Bazar colleziona alcuni standisti che offrono oggettistica ed artigianato giapponese, l’area del Te offre uno squarcio sul mondo della Via del Te, l’area creativa offre intrattenimenti come disegno libero, disegno con pennello, origami e calligrafia, l’area ristoro offre sapori autentici della cucina giapponese grazie alla collaborazione con lo storico Mangiappone del Catering Giapponese Rafor di Firenze. Il gruppo di danza tradizionale giapponese Hanafuji di Lailac offrirà uno spettacolo in cui presenterà un’ampia varietà di stili proveniente da tutto il Giappone.

Inoltre, presentazione della Via del Te, disciplina che unisce tutte le più raffinate ed antiche arti giapponesi ma soprattutto quello dell’ospitalità. Non può mancare, come ogni anno, la vestizione del kimono che si traduce nel trasformare i visitatori facendo loro indossare degli autentici kimono, spaziando da quelli comuni ed informali a quelli da cerimonia e da sposa accompagnando la dimostrazione con spiegazioni approfondite sull’argomento. Al kimono sarà dedicata anche una lezione di vestizione per svelare la complessità e le difficoltà che si celano dietro a questo antichissimo abito giapponese. Non mancheranno neanche la presentazione delle arti marziali tra cui l’arte del Bushido, degli antichi samurai, curato dal maestro Tomita Takeji ed un’esibizione di tamburi taiko e karatè a cura della Sayuri Shindo, il gruppo italiano della Kikai Dojo. Saranno presenti anche l’Istituto Europeo di Shiatsu con una delle più richieste e qualificate Maestre italiane di Shiatsu al mondo: la Dott.ssa Patrizia Stefanini, Firenze Sake che farà scoprire il vino giapponese fatto dal riso ed ovviamente lo stand gastronomico Mangiappone che offrirà cibi e sapori per rafforzare le atmosfere di festa giapponese di questa manifestazione. L’Auditorium Centro Rogers si trova in Piazzale della Resistenza a Scandicci (FI); Orario venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre 11:00 - 20:00.

Ingresso €2,00. Gratuito fino a 10 anni e per i Soci Lailac 2021.