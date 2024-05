Festival della Magia a Castelfiorentino: conto alla rovescia

CASTELFIORENTINO - È tutto pronto per “In/Canti e Banchi”, il festival della magia open air che da domani sera (venerdì 24 maggio) si impadronirà delle vie e piazze del centro storico con una sequenza di spettacoli di lllusionismo e di improvvisazione teatrale, incontri ravvicinati con maghi e alchimisti, esibizioni circensi. La serata di apertura coinciderà anche con l’inaugurazione di numerosi eventi espositivi: alle 21.00 (sala 1, via Tilli) il gruppo fotografico “Giglio Rosso” presenterà la mostra “Capodanno cinese”, un bellissimo reportage realizzato dagli appassionati del gruppo nella “terra del Dragone”, mentre alle 21.30 (spazio eventi, corso Matteotti 19) Stefano Longhi e Alessandro Verdiani (“Sei di Castelfiorentino se”) apriranno la mostra “Volti & Luoghi”, immagini in bianco e nero realizzate a Castelfiorentino che - come ricorda l’autore – “accompagnano e segnano le nostre vite”: all’Oratorio di San Carlo, mostra degli elaborati del progetto “Metamorfosi: un’esperienza di comunità”, a cura di Cetra e Atelier Dall’Osso.

Piazza Gramsci sarà inoltre animata dai sapori dello “street food”: dalla frittura di pesce a quella di pollo, dal fagotto del Chianti all’hamburger di Angus, dagli arrosticini alle coccole, al gelato thailandese, crepes, bomboloni e così via.Infine, gli spettacoli nelle vie e piazze del centro storico dalle “bolle con led” di un alchimista moderno (giardini ex arena) alle magie di Sirio Alfieri (piazza del Popolo); dal teatrino viaggiante di cartomagia (via Tilli) al teatro di figura e all’animazione di contatto (via Tilli, fino al grande spettacolo di illusionismo (non privo di momenti di tensione) in Piazza delle Stanze Operaie, mentre nella parte bassa largo agli spettacoli itineranti, dove si potranno incontrare musicanti e affabulatori vestiti di ingranaggi e marchingegni musicali, Leonardo da Vinci e il suo allievo alle prese con invenzioni strampalate e gags divertenti, danza sulle mani, giochi con i coltelli, il laboratorio di Geppetto (via Garibaldi), il coro dei teatrini in miniatura (Grande Leccio), le “scintille di magia” (di fronte al Museo Be.Go).Sabato e domenica ci saranno inoltre nuovi spettacoli e il mercatoIn/Canti e Banchi è organizzato dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con Terzostudio Progetti per lo spettacolo e con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa.

Sponsor della manifestazione la Banca Cambiano 1884 spa, Unicoop Firenze, Toscana Energia, Accademia Italia, Lorenzo Ciapetti e Figlio, Masterelectric, Dani Marmi, Stefania Calugi tartufi, Errebici, L’Accento, FC Cornici, Brico Io.Per informazioni dettagliate sul programma: www.incantiebanchi.it, la pagina facebook dedicata, e l’ufficio turistico di Castelfiorentino (tel. 0571.629049 - orario di apertura 9:30-12:30 / 15:30-18:30 dal lunedì alla domenica).