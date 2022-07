Festa Unità Firenze 2022, un bilancio

“Il Festival dell’Unità 2022 si è concluso da pochi giorni: abbiamo iniziato il 6 giugno, con un incontro molto partecipato con il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presso l’Area Feste del Galluzzo, per poi proseguire con eventi diffusi sul territorio, dibattiti e confronti organizzati dai 23 Circoli del PD fiorentino, fino agli eventi “extra” Festival che si sono conclusi lo scorso 30 giugno". Così il Segretario PD Firenze, Andrea Ceccarelli, che prosegue: "Ci piace ricordare, fra gli altri, l’incontro con il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervistato da Guido Torlai, Vice Direttore TGR Rai, quello con Sandro Ruotolo ed Angelo Corbo, Agente di Polizia assegnato alla scorta di Giovanni Falcone e sopravvissuto alla strage di Capaci, il dibattito con Fabrizio Barca sull’esperienza amministrativa e politica del PD fiorentino ai tempi della pandemia ed ancora le due Agorà – organizzate nel corso del Festival – su “Economia e lavoro fra rilancio e resilienza” e su “La città del futuro prossimo”.

In tutto, quaranta eventi – non solo politici – che hanno visto la partecipazione di moltissimi militanti Pd,Deputati e Senatori Democratici, Amministratori, Consiglieri Regionali, Comunali, Presidenti e Consiglieri di Quartiere, Rappresentanti di Associazioni di Categoria, Sindacati, cittadine e cittadini di Firenze e non solo di Firenze.

Quando ci si incontra, quando si ha occasione di confrontarsi – soprattutto se lo si fa di persona, come è successo quest’anno – è sempre importante e positivo. Questo è il terzo anno che organizziamo la Festa Cittadina del Partito Democratico di Firenze e, nonostante le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria, possiamo dire che sono state esperienze magari difficili, ma con risultati significativi sia sul piano della partecipazione sia su quello del risultato economico.

Anche la Festa 2022, soprattutto questa Festa si chiude infatti con un risultato economico di rilievo, ancora più significativo di quanto realizzato nel 2021 e nel 2020, edizioni che avevano comunque registrato un segno positivo anche sul piano dei conti. Non era scontato. L’esperienza ci ha insegnato che organizzare decine di eventi, in tempi difficili per i tanti problemi legati all’emergenza sanitaria (ma non solo), può rappresentare un rischio: quello di chiudere in rosso il bilancio economico e di condizionare pesantemente le potenzialità e l’iniziativa politica di una comunità, quella del PD fiorentino. Negli ultimi tre anni, non è stato così e dobbiamo essere particolarmente orgogliosi di questo risultato.

Vogliamo continuare su questa strada, migliorando e moltiplicando le occasioni di confronto e dibattito, anche con esponenti politici nazionali, come abbiamo fatto in questi anni. Per questo motivo, vogliamo che il Festival dell’Unità di Firenze si diffonda sempre più e, fin da ora, ci piace annunciare una seconda edizione del Festival che si terrà nella prossima primavera. Nel 2023, avremo quindi due Feste che si terranno in luoghi e tempi diversi: una nella primavera e l’altra, come al solito, nel periodo estivo.

Infine, i ringraziamenti. Organizzare una Festa è un impegno particolarmente gravoso e i risultati sono dovuti a tanti volontari che sacrificano il proprio tempo e lo fanno con fatica, come è naturale, ma con il sorriso e con la voglia di stare insieme agli altri. Quindi, un grazie grande a Mirco Rufilli, Responsabile della Festa Cittadina, ai volontari della “Pasta Fresca” (in particolare a Sandra, Beatrice, Franco e Mauro), a quelli del Galluzzo e di Serpiolle, ai Segretari di Circolo, alle Donne Democratiche ed ai Giovani Democratici, ai Parlamentari PD, agli Assessori, Consiglieri Regionali, Comunali e di Quartiere che hanno partecipato, ai Presidenti di Quartiere, al nostro stupendo grafico Leopoldo, al Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ed al Presidente della Regione, Eugenio Giani, ai tanti ospiti che ci hanno onorato con la loro presenza.

Grazie, grazie, grazie! Ed un arrivederci alle prossime edizioni del Festival dell’Unità 2023!”.