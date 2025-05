Festa per la serie A: consegnato il Gonfalone d’Argento al Pisa

Firenze – Il presidente del Consiglio regionale ha consegnato, ieri sera (venerdì 9 maggio) all’Arena Garibaldi, il Gonfalone d’Argento al Pisa sporting club per la promozione in serie A. La massima onorificenza dell’Assemblea legislativa toscana è stata consegnata dal presidente, Antonio Mazzeo, al presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, e al proprietario, Alexander Knaster, sul campo, prima del fischio d’inizio della partita con il Südtirol. Con Mazzeo, una delegazione del Consiglio regionale, composta dai consiglieri Andrea Pieroni, Elena Meini e Diego Petrucci.

“È stata una grande emozione consegnare il Gonfalone d’Argento al Pisa all'Arena Garibaldi, con lo stadio gremito e una città in festa per la promozione in A”, ha dichiarato Mazzeo. “Quello del Pisa è stato un percorso straordinario: una stagione esaltante, che ha reso felice un’intera città. Questo premio vuole celebrare non solo i risultati sportivi, ma soprattutto il lavoro di squadra, la tenacia, la grinta e la capacità di far sognare una comunità intera”.

Il presidente del Consiglio regionale ha voluto rivolgere “un sentito ringraziamento ai ragazzi, a mister Pippo Inzaghi, allo staff tecnico e a tutta la società per averci regalato emozioni indescrivibili e per aver portato in alto il nome di Pisa e della Toscana. Oggi – ha aggiunto Mazzeo – il Gonfalone d’Argento è anche un messaggio: continuiamo a credere nei nostri talenti, nello sport come veicolo di valori, di identità e possibilità di raggiungere i propri sogni”.