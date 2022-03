Festa di San Patrizio all'Hard Rock Cafe Firenze

Firenze, 15 marzo 2022 - L’Hard Rock Cafe di Firenze si tinge di verde per il Saint Patrick’s Day, la festa del Santo Patrono irlandese, con un omaggio alla cultura e alle celebri tradizioni del Paese del trifoglio. Giovedì 17 marzo a partire dalle 21.00 le atmosfere tipiche della Festa di San Patrizio rivivranno sul palco del cafe di Piazza della Repubblica grazie grazie allo show delle danzatrici di Shamrock Dance Company, la compagnia di Clover Scuola di Danze Irlandesi.

Un mix di danze tradizionali, coreografie originali, coinvolgimento animeranno la serata dell’Hard Rock Cafe di Firenze in pieno stile “craic”, la parola gaelica Irish che significa divertimento. Clover Scuola di Danze Irlandesi è formata da team di esperti appassionati al servizio della danza e della cultura irlandese, con sedi in Toscana e nelle Marche, è specializzata in danze sia tradizionali che performative, sia soliste che di gruppo, secondo gli standard previsti dal The Irish Dancing Commission (CLRG) di Dublino.

San Patrizio all’Hard Rock Cafe di Firenze non è solo musica e divertimento, ma anche tanto gusto con speciali piatti della cucina americana da abbinare a deliziosi drink. In questa occasione, sara’ possibile ordinare il menu’ speciale composto da Smoked Old Fashioned, Messi Burger con patatine e la birra la offre Hard Rock Cafe.

Per info e prenotazioni: florence_social@hardrock.com; 055 277841.

Hard Rock Cafe Firenze – https://www.hardrockcafe.com/location/florence/it/;

Facebook: @hardrockcafefirenze – Instagram: @hrcfirenze