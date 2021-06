Festa della Repubblica in Toscana: com'è andata

Festa della Repubblica in Toscana

Il settantacinquesimo anniversario della Repubblica, mercoledì 2 Giugno, è stato occasione per ricordare i valori fondamentali della Costituzione, dal ruolo per la prima volta riconosciuto alle donne come cittadine, elettrici e protagoniste nell'Assemblea Costituente, all'importanza del lavoro e dell'impegno civico che ha contraddistinto un anno profondamente segnato dall'emergenza sanitaria, nel riconoscimento di tutti i toscani che questi valori hanno reso vivi ed attuali.

Il video della Regione Toscana.