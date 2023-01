Festa della Befana: dopo anni torna la discesa della vecchietta

Torna dopo gli anni di stop a causa della pandemia torna la Festa della Befana. Questa festività è poco conosciuta nel resto del mondo mentre in Italia rappresenta un momento di festa soprattutto per i più piccoli. La tradizione pagana associata a questa anziana signora che cavalca una scopa è strettamente collegata alla festività cristiana dell'arrivo dei Re Magi che rendono omaggio a Gesù bambino da poco nato.

Gli eventi che si svolgono nelle piazze delle città o nei borghi toscani sono occasioni di celebrazione che attirano molte persone da tutte le parti.

Come tradizione da 13 anni, anche quest’anno la Befana della Canottieri Comunali Firenze arriverà a bordo di un dragon boat carico di dolci e…. un po’ di carbone. Venerdì 6 gennaio, dalle 10:00 alle 12:00, la società apre i cancelli del Lungarno Ferrucci per accogliere le famiglie e soprattutto i bambini che desiderano divertirsi in compagnia di un affiatato gruppo di sportive befane e fare una gita sull’Arno.

Le Florence Dragon Ladies e molte altre socie della Canottieri, infatti, vestono gli abiti della Befana e si occupano della festa, organizzando attività per grandi e piccini. A partire dalla merenda ricca di dolci, pandoro e vin brulè per gli adulti. Befane con le pagaie animano le gite sul fiume a bordo dei dragon boat mentre, a riva, altre distribuiscono le calze con i dolci, gentilmente offerte da Coop.

Ci pensano i cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio a vigilare sulle escursioni in Arno, assicurando una compagnia a quattro zampe sempre apprezzatissima da bambini e adulti. La partecipazione alla Befana della Canottieri Comunali è gratuita e non occorre prenotarsi.

Il 6,7 e 8 gennaio alle 15 e alle 16.30, a Palazzo Medici Riccardi, che custodisce la celebre Cappella affrescata da Benozzo Gozzoli, spazio al Viaggio dei Magi, uno straordinario appuntamento per le famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni dedicato ai tre Re in viaggio e ai loro ricchi doni per il Bambino Gesù.

A tema prettamente festivo anche il percorso Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato, una visita tematica (a Palazzo Vecchio) per famiglie con bambini dagli 8 anni che permette di ripercorrere le tappe della storia del cioccolato dal Nuovo Mondo alla corte medicea e Corte in festa (per famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni), un itinerario fra le sale monumentali di Palazzo Vecchio per scoprire come la famiglia ducale si preparava ai festeggiamenti della Natività e del Nuovo anno.

Al Teatro Puccini i prossimi spettacoli concludono le festività natalizie. Giovedì 5 gennaio alle ore 18.00 torna a grande richiesta Bubbles revolution, lo spettacolo dei migliori bubble artist europei, Marco Zoppi e Rolanda. Venerdì 6 gennaio alle ore 16.45 festeggeremo l'Epifania con Bruno lo Zozzo in teatro, uno spettacolo prodotto da Zera nato dalla serie di libri scritta e illustrata da Simone Frasca che racconta le avventure di Bruno lo Zozzo. Il testo teatrale è stato scritto da Andrea Bruni con il contributo dello stesso Frasca.

A Castelfiorentino ci sarà l’opportunità di incontrarla anche prima del tramonto, attraverso un itinerario nel centro cittadino che coinvolgerà i bambini in un magico viaggio fantasy alla scoperta dei suoi “misteriosi” aiutanti. “Aspettando la Befana” è infatti il titolo dell’iniziativa che tradizionalmente accompagna il gran finale delle feste natalizie, che prenderà il via venerdì 6 gennaio dalle ore 16.00 nelle principali vie del centro, con la simpatica “vecchietta” in compagnia di Elfi, Fate e altri personaggi fantastici.

La giornata è anche un’occasione per fare shopping: i negozi saranno infatti aperti in concomitanza con l’avvio dei “saldi”, e con un acquisto il cliente riceverà un tagliando per il ritiro della “calza” presso lo stand delle associazioni allestito in Piazza Gramsci, dove è anche previsto l’arrivo del tour della Befana.

Sempre in Piazza Gramsci (ritrovo ore 15.45 circa) l’associazione Cetra organizza una grande “Caccia al Tesoro” in collaborazione con i negozianti del centro, che diventeranno anche i punti di riferimento di molte “prove” da superare o quesiti da risolvere.

Alle 16.30, nell’area pedonale antistante il Teatro, appuntamento nuovamente in Piazza Gramsci dove i bambini potranno divertirsi, bendati, al gioco della “Pentolaccia”. Alle 17.00, infine, appuntamento al Teatro del Popolo, dove è in programma lo spettacolo per bambini “Baloon Show” (ingresso gratuito) del Clown Giulivo (compagnia Catalyst). Uno spettacolo esilarante e coinvolgente, nel quale il Clown Giulivo incanterà il pubblico con il suo mega pallone. Nel centro storico alto, all’imbrunire, ci sarà inoltre la possibilità di fare il classico percorso lungo la “Via dei Presepi”.

A Pistoia in piazza del Duomo, giunta alla 29° edizione. Sarà una giornata ancora più speciale del solito per tutti, bambini, genitori e nonni, perché attesa da tanto tempo e che chiuderà le festività natalizie regalando sorrisi ed emozioni. Una manifestazione ancora viva e piena di magica allegria per chi è bambino e per chi lo vuole restare, in nome di una tradizione che, come la Befana, è vecchia ma non invecchia mai.

Il programma inizierà il 6 gennaio a partire dalle ore 16.30 in piazza del Duomo con l’esibizione di Ray Bepi Big Band, una quindicina di musicisti che fanno parte delle forze dell’ordine dell’area fiorentina e che, per passione, hanno fondato questo gruppo musicale formato in particolare da strumenti a fiato e percussioni.

Prima della discesa della Befana dal campanile della cattedrale di San Zeno, è previsto il saluto delle autorità cittadine tra le quali il sindaco Alessandro Tomasi e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia Fabio Tossut.

Dopodiché inizierà lo spettacolo: la Befana partirà dalla Torre di Catilina per raggiungere il campanile e da qui, da un’altezza di circa 30 metri, scenderà aiutata, come di consueto, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'Associazione nazionale Vigili del Fuoco di Pistoia.

«A distanza di tanti anni continua a essere un'attrazione irresistibile per pistoiesi e turisti – sottolinea l’assessore al turismo e alle tradizioni Alessandro Sabella -, un evento che quest’anno è ancora più atteso e speciale, visto che negli anni 2021 e 2022 non è stato possibile organizzarlo a causa della pandemia. La Festa della Befana, che chiuderà le festività natalizie, fa parte della nostra tradizione, un appuntamento gioioso e ricco di una bella atmosfera che incanta bambini e adulti».

Percorsi consigliati, punti di accesso e vie di uscita da piazza del Duomo. Saranno in vigore alcuni accorgimenti e informazioni su percorsi consigliati, punti di accesso e vie di uscita dalla piazza per garantire una maggiore sicurezza e un sereno e più ordinato svolgimento della manifestazione. L'ingresso in piazza del Duomo sarà consentito esclusivamente da Ripa della Comunità e da via Roma, così da permettere un'uscita agevolata in caso di necessità. A partire dalle ore 15 sarà possibile entrare in piazza gratuitamente, fino al limite previsto dalle disposizioni sulla sicurezza.

L’ingresso consigliato per persone disabili e carrozzine è da Ripa del Sale dove sono presenti volontari per aiutare a raggiungere l’area a loro riservata davanti alle logge del Palazzo comunale.

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti in centro storico numerosi volontari di Croce Rossa Italiana, Croce Verde, Misericordia, Associazione nazionale Polizia di Stato, Associazione nazionale Carabinieri e Vab per la gestione dei flussi, dare indicazioni sulle vie di accesso in piazza Duomo e i percorsi di uscita.

L’evento è organizzato dall’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco di Pistoia con la compartecipazione del Comune di Pistoia e la collaborazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. La discesa della Befana sarà trasmessa in diretta su Tvl. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare a PistoiaInforma al numero 800 012146.

Nel Valdarno la Befana si celebra con le Fantocce, i biscotti della tradizione che da generazioni accompagnano le calze con i dolciumi per i più piccoli. Ogni anno nei laboratori di Pasticceria Bonci, nel cuore di Montevarchi, vengono sfornate centinaia di Fantocce, nel solco della ricetta tradizionale con pasta frolla lavorata a mano. Fino a giovedì 5 gennaio, presso il negozio di Montevarchi, in Via Amerigo Vespucci, sono disponibili le bamboline e i cavallini arricchiti con una “pioggia” di confetti colorati o di cioccolato fondente firmato da Michele Mezzasoma, il maestro cioccolatiere di Bonci.

Il negozio di Pasticceria Bonci in Via Amerigo Vespucci a Montevarchi è aperto tutti i giorni fino a giovedì 5 gennaio, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Per informazioni, è possibile chiamare il numero di telefono 055-981225 o scrivere all’indirizzo mail info@pasticceriabonci.it.

Un pomeriggio per i più piccoli anche ad Arezzo, alla Casa Museo dell’Antiquariato “Ivan Bruschi”. Una speciale visita guidata con sorpresa teatrale è in programma alle 16.00 di giovedì 5 gennaio quando un pubblico di giovani spettatori sarà accompagnato in un percorso alla scoperta dei più curiosi cimeli conservati dal museo in Corso Italia che sarà inframezzato dai racconti dell’attrice Ilaria Violin dedicati all’Epifania. L’iniziativa, rivolta ai bambini a partire dai quattro anni di età, è promossa dall’associazione culturale Noidellescarpediverse ed è inserita all’interno della rassegna “Natale al Museo” della Fondazione Ivan Bruschi.

Venerdì 6 gennaio alle 17 al teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno La Befana a Teatro di e con Lorenzo Cecchi, produzione Giallo Mare Minimale Teatro/Circoribalta. Spettacolo di magia, giocoleria comica e bolle di sapone, di fumo e di fuoco. Tra risate e grida di meraviglia chissà che la vecchietta più famosa del mondo non si faccia vedere. Il Clown del Circoribalta ce la metterà tutta per farla scendere dalla scopa... ci riuscirà?

La biglietteria del teatro è aperta nei giorni di spettacolo mezz’ora prima dell’inizio. Per questa edizione ingresso gratuito per i primi 30 bambini che arrivano accompagnati dai genitori (gli adulti pagano ingresso). Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti. Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Tutto pronto a Borgo a Mozzano per la festa della Befana. Si comincia giovedì 5 gennaio, dalle 17.30, nelle vie del centro storico del capoluogo, con la “Cantata” della Befana, organizzata dai volontari della Misericordia di Borgo a Mozzano. Anche a Partigliano torna l’appuntamento con la cantata della Befana, a partire dalle 18.30.Venerdì 6 gennaio la festa si sposta a Valdottavo: dalle 11 alle 18, in piazza Vittorio Veneto sarà possibile degustare prodotti tipici a base di farina di castagne, mondine e vin brulè e la compagnia “La Schicca” offrirà tanti giochi e animazione. Dalle 13.30, inoltre, partirà il servizio navetta gratuito che accompagnerà i visitatori alla scoperta della Casa della Befana.

Appuntamento anche a Corsagna e Tempagnano: dalle 15, tanti dolci per i più piccoli e la premiazione del concorso dei presepi.

Ultimi giorni per ammirare la Valle dei Presepi: Anchiano, località alla Fontana, fino 7 gennaio; Borgo a Mozzano, sotto le logge di piazza XX settembre, fino all’8 gennaio; Corsagna, chiesa parrocchiale fino all’8 gennaio; Cune, teatrino parrocchiale, fino all’6 gennaio; Dezza alta, alla grotta delle fate, dal fino al 6 gennaio; Diecimo, pieve Santa Maria Assunta, fino all’8 gennaio; Domazzano, monte dell’Elto e pieve di San Donato, fino all’8 gennaio; Gioviano, località Mulinaccio, fino all’8 gennaio; Oneta, lavatoio, fino all’8 gennaio; Piano di Gioviano, località Salita, fino all’8 gennaio; Rocca alta, fino all’8 gennaio; San Romano, chiesa parrocchiale, fino al 6 gennaio; Tempagnano, località Valli e al Frantoio, fino all’8 gennaio; Valdottavo, piazza Vittorio Veneto, fino all’8 gennaio.