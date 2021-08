Ferragosto in corsia per l’assessore regionale al diritto alla Salute

Vicinanza e supporto istituzionale per i professionisti della sanità impegnati in prima linea, sul fronte del Covid e nell’emergenza-urgenza. È questo il messaggio che ha portato l’assessore della Regione Toscana al diritto alla Salute Simone Bezzini nella sua visita istituzionale all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese nel giorno di Ferragosto. Accompagnato dal direttore sanitario Roberto Gusinu e dal direttore amministrativo Maria Silvia Mancini, l’assessore Bezzini ha portato i suoi saluti ai professionisti del Pronto Soccorso, diretto dal dottor Giovanni Bova, sottolineando l’impegno costante profuso non solo per contrastare la pandemia da Covid-19 ma anche di fronte all’aumento di casistiche legate a caldo, traumi e incidenti: fattori che, nell’ultimo periodo, hanno fatto toccare al Pronto Soccorso senese punte di 180 accessi giornalieri.

Successivamente l’assessore regionale al diritto alla Salute si è recato nell’area vaccinale dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, sottolineando il grande impegno della struttura che, anche nel giorno di Ferragosto, prosegue nel suo fondamentale apporto per l’effettuazione dei vaccini contro il Covid-19, con circa 77mila dosi somministrate.

«Sono qui oggi – dichiara l’assessore Simone Bezzini - per ringraziare e sostenere chi è costantemente in prima linea, anche il giorno di ferragosto, nella lotta al Covid, nella campagna di vaccinazione e nel garantire la piena funzionalità del sistema di emergenza urgenza, soprattutto in questo periodo in cui si verifica un aumento degli accessi al Pronto Soccorso. Grazie al lavoro dei professionisti e ai volontari la sanità toscana non si ferma mai, il loro impegno è da esempio per tutti».