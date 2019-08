Ferragosto al museo: Palazzo Vecchio aperto fino alle 23

Visite anche alla Torre di Arnolfo, fino alle 21. Aperti anche Santa Maria Novella, Museo Novecento e Forte Belvedere dove sono in corso le mostre di Listri e Rivalta

A Ferragosto il museo di Palazzo Vecchio sarà aperto per tutto il giorno, dalle 9 alle 23. Saranno possibili anche le visite alla Torre di Arnolfo che però chiuderà alle 21.

Ma anche altri luoghi di cultura saranno aperti nel giorno festivo come Santa Maria Novella (ore 12-18.30), Museo Novecento (ore 11-14.00) e Forte di Belvedere (ore 11-20.00). Al Forte di Belvedere sono attualmente in corso due mostre: A perfect day di Massimo Listri e My Land di Davide Rivalta.