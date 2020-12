Fendi, il parco pubblico a Bagno a Ripoli inaugurato stamani

In località Capannuccia



Inaugurato questa mattina alla presenza di Serge Brunschwig, Presidente e Ceo di Fendi, e di Francesco Casini, Sindaco di Bagno a Ripoli, il parco pubblico finanziato dalla Maison situato a Capannuccia.

Il parco di 5mila metri quadrati è stato realizzato seguendo lo stesso approccio di biodiversità del paesaggio della FENDI Factory, il nuovo Polo di Eccellenza che sorgerà nell’area dell’ex Fornace Brunelleschi, e vede al suo interno un’ampia area giochi per i più piccoli, di cui uno inclusivo e accessibile anche ai bambini diversamente abili, venticinque nuove alberature con specie vegetali autoctone e aree dedicate alla crescita delle piante. Accanto, venti nuovi posti auto a disposizione dei residenti.

"Siamo molto orgogliosi di questo nuovo capitolo a Bagno a Ripoli. La realizzazione del nuovo parco pubblico, così come la creazione del Polo di Eccellenza, FENDI Factory, è segno dell’impegno della Maison sul territorio Toscano. Volevamo realizzare un ambiente sostenibile non solo per i nostri dipendenti ma soprattutto per coloro che vivono e frequentano quest’area. Uno spazio pensato per integrarsi al meglio con il paesaggio composto da aree verdi e attività per tutti", sostiene Serge Brunschwig, Presidente e Amministratore Delegato FENDI. “La frazione di Capannuccia - ha dichiarato il Sindaco Francesco Casini - fin da subito ha accolto la notizia dell’arrivo di Fendi con grande entusiasmo. In attesa del nuovo stabilimento, il parco pubblico e l’area di sosta sono il primo frutto concreto dell’amicizia tra i futuri ‘vicini di casa’. Due luoghi nuovi, a disposizione della popolazione, ricuciti con il tessuto urbano circostante grazie ad un nuovo percorso pedonale, che aumenteranno moltissimo la qualità della vita di questa porzione del territorio. Una nuova conferma che l’insediamento di Fendi è un esempio di imprenditorialità altissima coniugata con una grande attenzione per il territorio, con numerose ricadute positive per la comunità locale e non solo”.