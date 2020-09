Federico Zampaglione a Prato

Giovedì 17 settembre alle 19 al Cinema Multiplex Omnia Center presenterà il videoclip del singolo "Finché ti va", primo assaggio del prossimo progetto discografico dei TIROMANCINO

Giovedì 17 settembre alle ore 19.00 presso il Cinema Multiplex Omnia Center a Prato (via delle Pleiadi 16), Federico Zampaglione presenterà il videoclip del singolo "Finché ti va", primo assaggio del prossimo progetto discografico dei TIROMANCINO.



l brano, già disponibile negli store digitali e in radio, è un viaggio tra atmosfere malinconiche accompagnato da un testo capace di accogliere, abbracciare l’ascoltatore e portarlo con sé all'interno di questa storia d'amore.Il video, con la regia di del duo Younuts, ha come protagonista maschile Giacomo Ferrara, tra i giovani attori più acclamati dal pubblico televisivo e cinematografico grazie anche alla sua interpretazione di Spadino in Suburra la serie.



Dopo la proiezione del videoclip, Giancarlo Gisonni di Tv Prato intervisterà Federico Zampaglione che sarà inoltre disponibile a rispondere alle domande del pubblico.



Presente in sala anche la ballerina protagonista del videoclip Vanessa Guidolin, che eseguirà per l'occasione una coreografia.



L'ingresso è libero ed è vivamente consigliata la prenotazione scrivendo a segreteria@giometticinema.com



* L’evento sarà regolato nel rispetto dei protocolli e le misure anti contagio in ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti per legge volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.