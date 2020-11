ph FB Bussolin

Complimenti e buon lavoro da parte del Movimento Giovanile della Lega a Firenze

“Facciamo i complimenti e auguriamo buon lavoro a Federico Bussolin, nuovo Commissario Cittadino della Lega a Firenze da parte di tutti i ragazzi e le ragazze della Lega Giovani Firenze” afferma la Lega Giovani Firenze.

“Bussolin viene dal movimento giovanile e per noi giovani è sempre stato un riferimento importante, per questo sono sicuro che svolgerà un ottimo lavoro come Commissario Cittadino e che le istanze della Lega Giovani saranno portate avanti con ancora più forza e determinazione.” afferma Manfredi Ruggiero, Coordinatore Cittadino Lega Giovani Firenze.

Dello stesso avviso il Coordinatore Provinciale Lega Giovani Firenze, Andrea Picchielli: “La mia strada in Lega è iniziata insieme a Federico, so quanto ami Firenze e quanto tenga alla sua città, quindi sono sicuro che il suo impegno sarà massimo e che saprà ricoprire questo ruolo in modo egregio”.