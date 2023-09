Blocco euro 5, Draghi e Cellai (FdI): "Misura repressiva ed inutile"

"Oggi entra in vigore l’ordinanza 153 del 2023, ulteriore inasprimento della precedente (la numero 100). Riteniamo parecchio repressivo ed inutile questo provvedimento: primo perché è una cattiveria nei confronti di chi ha un'auto vecchia nemmeno 10 anni, l’altro perché vieta il transito solo sui viali, sparpagliando il traffico su altre direttrici (viale Volta, via Masaccio e i viali dei Colli)".

Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi e il consigliere Jacopo Cellai che lunedì prossimo, alla ripresa dei lavori del consiglio comunale, chiederanno se a breve ci saranno ulteriori restrizioni e se esiste veramente l’intenzione di sperimentare Move-In (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/move-monitoraggio-dei-veicoli-inquinanti) anche in Toscana, come del resto fanno le regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna."Ci teniamo a sottolineare che questa iniziativa è stata proposta non dal centro destra ma dal gruppo PD a Palazzo Vecchio, che l’ha concretizzata con l’approvazione in commissione 6 della mozione numero 498/2023" concludono Draghi e Cellai.