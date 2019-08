Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Tornano a rombare i motori nei The Space Cinema

Appuntamento il 7 agosto nelle sale del circuito con l’anteprima dello spin-off della celebre saga

Un’avventura al cardiopalma fatta di azione e bolidi rombanti è in arrivo, in anteprima il prossimo 7 agosto, nelle sale del circuito The Space Cinema. Fast & Furious, una delle saghe più longeve e amate di Hollywood,presenta Hobbs & Shaw, film spin-off diretto da David Leitch, in cui Dwayne Johnson e Jason Stathamtornano a vestire i panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw.

In seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, tra Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma i due acerrimi nemici saranno costretti a unire le forze quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si troverà in possesso di un’arma biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre: l’obiettivo sarà annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi ancora più duro di loro due.

Hobbs & Shaw spalanca una nuova porta nell'universo Fast & Furious e lo espande, portando l'azione in giro per tutto il mondo, da Los Angeles a Londra passando per le tossiche e desolate terre di Chernobyl fino alla lussureggiante meraviglia delle isole Samoa. Le prevendite per assistere all’anteprima di Fast & Furious: Hobbs & Shaw sono aperte e disponibili sul sito ufficiale The Space Cinema al seguente link oltre che sulla nuova applicazione mobile del circuito.

