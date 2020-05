Fase 2: da lunedì sconti per parcheggiare nelle autorimesse private in centro

Tariffe dimezzate dalla seconda ora. L’assessore Giorgetti: “Obiettivo facilitare l’utilizzo a chi si trattiene in centro per acquisti o commissioni”. Azzeramento Cosap fino a ottobre per bar e ristoranti e ulteriore rinvio scadenze di canoni e imposte comunali. Approvata in giunta una delibera dell’assessore Gianassi per concedere ulteriore tempo alle categorie economiche colpite dalla crisi

Tariffa dimezzata dalla seconda ora in poi fino alla fine di giugno. È quanto prevede il nuovo accordo raggiunto tra l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti e i rappresentanti di un gruppo di garage per la fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid-19. Si tratta del secondo step dopo le due settimane di sosta gratuita nelle quindici autorimesse private prevalentemente in centro (una in più rispetto alle quattordici della precedente fase).

“Con questa iniziativa - spiega l’assessore Giorgetti - continua il nostro impegno per agevolare chi vuole andare a fare acquisti o commissioni in centro e quindi le attività che hanno riaperto da pochi giorni. Lo sconto del 50% dalla seconda ora punta proprio a facilitare le soste medie, quelle tipiche dello shopping o del pasto al ristorante. Ringrazio gli operatori che, dopo la prima importante iniziativa della sosta totalmente gratuita, per il prossimo mese dimezzano le tariffe dalla seconda ora in poi. Ovviamente - ribadisce l’assessore - la ztl rimane operativa, come più volte confermato, anzi la possibilità di usare i posti nelle autorimesse è una tutela per i residenti a fronte della mancanza di parcheggi in strada”. Per quanto riguarda le due settimane di gratuità, Giorgetti sottolinea che l’accoglienza è stata buona. “Dopo l’iniziale incredulità, gli utenti hanno apprezzato e sfruttato questa possibilità e tra questi molti arrivavano da fuori città e addirittura da fuori provincia, attirati dalle attività del centro”.

Dal punto di vista operativo, lo sconto del 50% scatterà dalla seconda ora in poi e verrà applicato sulle tariffe dei singoli garage. Sono quindici le autorimesse partecipanti all’iniziativa che andrà avanti fino a 30 giugno (ma si sta lavorando per una ulteriore prosecuzione). Dodici sono in centro (Garage Tiratoio, Garage Sant’Orsola, Garage Ponte Vecchio, Garage Michelangelo, Garage Tornabuoni, Garage International, Garage Indipendenza, Garage Porta Romana, Garage Nazionale, Garage Sant’Antonino, Garage Anglo Americano, Garage del Bargello) e tre in zone semicentrali (Garage Porte Nuove, il Garage Aeroporto e il Garage Le Rampe). Si raccomanda di accertarsi preventivamente della disponibilità del posto e degli orari di apertura e chiusura.

Azzerato il Cosap fino a ottobre per le attività di somministrazione. E per concedere ulteriore tempo alle categorie economiche fortemente provate dal lockdown sono state stabilite nuove scadenze di canoni e di imposte comunali. Lo prevede una delibera dell’assessore al bilancio Federico Gianassi approvata nel corso dell’ultima giunta, che adesso passerà al vaglio del Consiglio comunale, che ridetermina in diminuzione per ogni concessione gli importi dovuti per l’anno 2020. Tutte le occupazioni di suolo pubblico che sono state chiuse per legge non pagheranno il Cosap per il periodo di chiusura. Per il canone relativo ai dehors viene disposto l’azzeramento fino a ottobre incluso. Oltre, quindi, all’annullamento del Cosap per il periodo di sospensione obbligatoria delle attività antecedente al 1° maggio è stato previsto un ulteriore annullamento fino al 30 ottobre in coerenza con le previsioni del DL rilancio. E’ stato inoltre approvato il differimento del termine di pagamento dell’unica scadenza Cosap 2020 al 30 novembre 2020. Per il canone per le occupazioni di suolo pubblico degli ambulanti è stata cancellata la prima rata. Restano solo le altre due scadenze ma sono rinviate al 30 settembre col versamento in un’unica soluzione o prima rata) e al 30 novembre 2020 la seconda rata. Per le altre occupazioni di suolo pubblico permanenti (tra cui i passi carrai) le scadenze restano tre ma con rinvio: il 31 luglio 2020 la prima rata ( anzichè il 31 maggio), il 30 settembre la seconda rata e la terza rata il 30 novembre. Per il canone impianti pubblicitari (CIMP) dovuto per mezzi pubblicitari “permanenti” le scadenze saranno tre: 31 luglio , 30 settembre e 31 novembre. Per l’Imu la scadenza è decisa dallo Stato ed è il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre il saldo.