Farfalle: a Firenze una Butterfly House con centinaia di esemplari rari

Fino all’8 dicembre 2019 negli spazi dell’Istituto “Don Orione” (via Capo di Mondo, 34) il "Museo" di Antonio Festa

Arriva per la prima volta a Firenze, grazie alla collaborazione con l’Istituto “Don Orione”, il Museo vivente “Nel mondo delle farfalle” ideato e curato dal Dr. Antonio Festa. Fino all’8 dicembre 2019, negli spazi dell’Istituto “Don Orione” in via Capo di Mondo, 34 a Firenze, sarà possibile visitare circa 40 metri lineari di esposizione di farfalle in teche e suggestionarsi alla presenza di esemplari vivi contenuti nella “Butterfly House” che sarà allestita all’interno di una serra-voliera di circa 50 metri quadrati. L'inaugurazione ieri, 21 novembre.

Fin dall’inizio, i visitatori avranno la sensazione di immergersi nei meravigliosi e lussureggianti habitat delle foreste tropicali di Asia , Africa e Centro-Sud America, splendidamente rappresentati da centinaia di esemplari di farfalle conservati in scatole entomologiche ed accompagnati da esaurienti didascalie.

Un gigantesco modello 3-D riproducente perfettamente tutta la morfologia delle farfalle introdurrà alla visita guidata e sarà un validissimo strumento didattico per capire come sono fatti, da vicino, questi meravigliosi insetti. Nella “Butterfly House” lo stupore e la curiosità della visita introduttiva si trasformeranno in puro coinvolgimento sensoriale ed emotivo: nella serra, infatti, verrà ricreato un vero e proprio “angolo tropicale”, dove meravigliose farfalle di svariate specie potranno essere ammirate dal vivo sottoforma di simpatici bruchi, incredibili crisalidi da cui miracolosamente si schiudono coloratissimi esemplari adulti, che volano leggeri, si nutrono, si corteggiano, si accoppiano, e non di rado si posano delicatamente sul volto, sulle mani o sugli indumenti dei visitatori, che a quel punto avranno la sensazione di trovarsi nell’Eden…

Vedere volare davanti ai propri occhi splendide specie quali l’Idea Leuconoe delle Filippine, definita “Aquilone di carta” per la leggiadria quasi ipnotica del suo volo, la Morpho peleides del Costa Rica, con le sue ali di uno sgargiante blu metallizzato, e la sua versione “madreperlacea” (Morpho polyphemus), le possenti Charaxes e Prepona, robuste farfalle africane e sudamericane tra le più veloci al mondo (fino a 40 km/h!!), la Papilio palinurus e le sue meravigliose ali screziate di verde smeraldo, ammirare la capacità mimetica di questi insetti nelle sue più svariate “applicazioni”: dalla Kallima paralekta, detta “farfalla-foglia” per la sua incredibile somiglianza, ad ali chiuse, ad una foglia secca, alla Caligo eurilochus, detta “Farfalla-civetta” per via dei grossi occhi perfettamente disegnati sulle sue ali che ricordano in maniera impressionante quelli dell’uccello da cui prende il nome, dai “colori di avvertimento” delle graziose e leggiadre Heliconius all’imitazione di questi ultimi da parte delle magnifiche Papilio rumanzovia, è una sensazione unica ed irripetibile che consigliamo vivamente, in quanto altamente educativa ed emotivamente coinvolgente per tutte le fasce di pubblico.

Da segnalare, inoltre, la possibilità di ricevere informazioni circa il Progetto “Butterfly” e prenotare fin da subito, kit per l’allevamento in classe del Baco da seta (Bombyx mori).

Il 10% degli incassi realizzati dalle visite alla mostra Lepidoptera verrà devoluto all’Istituto “Don Orione” a supporto dell’importante attività da esso svolta.

Per info e prenotazioni: Dr. Antonio Festa (Responsabile Scientifico) Tel.: 0825-673411 Cell.:334-1559525 Fax: 0825-1583025 Sito web: www.lepidoptera.it; E-mail: info@lepidoptera.it; didattica.campania@lepidoptera.it

Biglietto d’ingresso: € 6,00/alunno (accompagnatori e disabili gratis)

Visita guidata alla Mostra delle Farfalle inclusa nel prezzo Composizione gruppi scolastici: fino a 50-60 alunni

Durata totale visita guidata alla Mostra delle Farfalle: 90-100’ c.ca