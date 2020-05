Fake e informazione in Toscana, confronto tra radio e tv locali

Domani, giovedì 28 maggio alle 15, terzo webinar organizzato dal Comitato regionale per le comunicazioni

Firenze – Fake e informazione in Toscana. Questo l’argomento su cui si confronteranno televisioni e radio locali, domani giovedì 28 maggio a partire dalle 15 in diretta facebook sui canali di Consiglio regionale (@CRToscana) e del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana (@corecom.toscana).

A coordinare il terzo webinair, organizzato dal Comitato regionale per le Comunicazioni, presieduto da Enzo Brogi, sarà il giornalista Massimo Sandrelli, che fa parte del Comitato. Intervengono Fabrizio Manfredini e Maurizio Salvi di Toscana Tv, Luca Caneschi ed Eva Edili di Lady Radio, Gianni Rossi e Stefano Ceccarelli di 50Canale, Enrico Pizzi e Maurizio Bolognesi di Radio Bruno. Porterà un saluto il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.