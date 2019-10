Fabio Volo a Firenze presenta il suo nuovo libro

"Una gran voglia di vivere" martedì 29 ottobre alla libreria "Libraccio" di via Cerretani, a due passi dal Duomo

Fabio Volo sarà a Firenze, alla libreria Libraccio a due passi dal Duomo in via de' Cerretani (Tel. 055287339) martedì 29 ottobre alle 18.00. Presenterà il suo nuovo libro "Una gran voglia di vivere" (Edizioni Mondadori). Insieme all’autore sarà presente Federico Berti.

"Una gran voglia di vivere", in libreria dal 22 ottobre 2019, è il racconto di una crisi di coppia e del viaggio, fisico e interiore, per affrontarla. Un romanzo sincero, diretto, che sa fotografare le pieghe e le piccole contraddizioni dei nostri rapporti. Una storia in cui ritrovarsi, emozionarsi e capire se esiste, a un certo punto, un modo nuovo di stare insieme.

FABIO VOLO è scrittore, attore, conduttore televisivo e radiofonico. Ha pubblicato Esco a fare due passi (2001), È una vita che ti aspetto (2003), Un posto nel mondo (2006), Il giorno in più (2007), Il tempo che vorrei (2009), Le prime luci del mattino (2011), La strada verso casa (2013), È tutta vita (2015), A cosa servono i desideri (2016) e Quando tutto inizia (2017), tutti editi da Mondadori. I suoi libri sono tradotti in molti paesi del mondo.