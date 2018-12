​ Fabio “Stonecrucher” Turchi VS Tony “Conqueror” Conquest, una sfida ricca di significati

La serata del 30 Novembre, un’occasione imperdibile per il pugilato fiorentino

La Kermesse pugilistica, in programma all’Hoby Hall, è la prima data delle otto previste in Italia dal sodalizio Matchroom Boxing Italy, OPI Since 82 e DAZN. Firenze dovrà ancora una volta rispondere presente all’appuntamento con la Grande Boxe, prendendo d’assalto l’impianto fiorentino. Così come dovrà fare il suo prodotto migliore, Fabio Turchi, chiamato a difendere la cintura di Campione WBC International Silver dei pesi Cruiser, minacciata da Tony Conquest.

Per il peso Cruiser Fiorentino quella con l’inglese è la sfida più difficile in carriera, un test per acquisire un’importante caratura internazionale, in una divisione di peso che vanta alcuni fra i migliori pugili in circolazione nel panorama mondiale. Tony Conquest, ha un record di 18 vittorie e solo 2 sconfitte, è già stato campione del Commonwealth, una cintura prestigiosa ed ambita visto il livello dei pugili che rappresentano gli stati dell’organizzazione intergovernativa. Conquest a 34 anni verrà a Firenze per mantenere fede al suo nome, “Conqueror” il conquistatore e così dare impulso alla sua carriera. A Fabio il compito di dimostrare il suo valore, aggiungendo un’altra vittoria alla 15 ottenute in carriera, su altrettanti match disputati.

La serata del 30 Novembre si compone di altre due sfide titolate, si tratterà ancora di un confronto fra Italia ed Inghilterra, infatti Andrea “Sugar Ray” Scarpa, sarà opposto all’ex campione britannico Joe Hughes per il vacante titolo europeo EBU dei superleggeri, mentre il veneto Devis “Boom Boom” Boschiero sfiderà l'ex campione europeo Martin J Ward per il titolo WBC International Silver dei pesi superpiuma.

Oltre ai match titolati di Fabio Turchi, Andrea Scarpa e Devis Bochiero, la serata dell’Oby Hall vedrà anche il ritorno nella nostra città dell’aretino di adozione Orlando Fiordigiglio. L’imbattuto Carmine “Mr Wolf” Tommasone, Mirko “Mister KO” Natalizi e John Docherty, con i loro rispettivi avversari, completeranno il programma della serata del 30 Novembre.

I biglietti per assistere a questo importante evento sono in vendita su ticketone.it e boxofficetoscana.it. Questi i prezzi: 50 € bordoring – 40 € parterre – 30 € galleria. Info: 338 7769949.