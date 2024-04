Qrriva la nuova edizione di EU Talks – Dialoghi sul Futuro dell’Europa, il progetto che coinvolge studenti dell’Università degli Studi di Firenze in un confronto su temi di rilevanza europea. Giunto alla sua quarta edizione, EU Talks vede confermare la collaborazione tra EUROPE DIRECT Firenze, l'Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Firenze, Centro di Documentazione Europea e Centro di Eccellenza Jean Monnet dell’Università degli Studi di Firenze, Centro di Documentazione Europea dell’Istituto Universitario Europeo e Ponte Europa, ovviamente l'Università degli studi di Firenze Scuole di Giurisprudenza e Scienze Politiche ed Economia, a cui si aggiunge la collaborazione del presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani. L’evento si svolgerà giovedì 11 aprile alle 15 nel Salone dei Duecento di palazzo Vecchio.

L’esperimento di EU Talks nasce “nel solco” della Conferenza sul Futuro dell’Europa, creando momenti di discussione per gli studenti e mettendo a loro disposizione strumenti che permettano loro di far emergere le proprie idee su temi che sono centrali nel dibattito pubblico europeo. Nelle scorse edizioni chi ha partecipato si è confrontato e ha elaborato proposte su tematiche relative alla governance europea, all’economia, al diritto e alla democrazia in UE ma anche su politiche migratorie, transizione digitale e cambiamenti climatici. Il focus di questa nuova edizione sarà l’Unione europea sul nostro territorio: non solo l’utilizzo dei fondi ma anche come si sviluppa a livello locale il dibattito su questioni centrali per la governance europea.

“Ringrazio Europe Direct Firenze – spiega il presidente Luca Milani – per il coinvolgimento del Consiglio comunale in questo dibattito democratico per il confronto su sfide, prospettive e obiettivi, che la città di Firenze condivide per lo sviluppo di un’Europa in cui il ruolo delle città diventi sempre più significativo, in considerazione che rappresentano il livello di governo più vicino ai cittadini, con l’obiettivo di costruire una società in cui le persone siano sempre al centro delle decisioni”.

Questa edizione, nella giornata di giovedì, vedrà la restituzione degli elaborati e delle proposte dei tavoli di lavoro che si sono svolti tra gli studenti ed i docenti dell’Università degli Studi di Firenze sui seguenti temi: Valori fondanti e allargamento dell’UE; Cittadinanza europea e partecipazione democratica; Unione europea e politica energetica

Temi centrali che l’Europa ha già in cantiere e che dovrà maggiormente approfondire nel prossimo nuovo Parlamento e Commissione.