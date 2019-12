Esonerato Montella, per il futuro idea Prandelli

Ufficiale: la società viola ha sollevato dall'incarico il tecnico campano e il suo staff. 'Supecesare' tra i possibili successori

Con una nota di poco fa, la Fiorentina ha sollevato dall'incarico di allenatore viola Vincenzo Montella. Con lui, se ne va anche il suo staff.

L'esonero era scontato, meno scontate le belle parole con cui la società di Rocco Commisso ha salutato Montella. Parole di ringraziamento e di stima.

Il nome, fa sapere la Fiorentina, sarà comunicato nei prossimi giorni. Nella rosa Ballardini, avvistato ieri sera al Franchi, Iachini, Di Biagio e Supecesare Prandelli, il tecnico legato ai più bei ricordi viola degli ultimi anni: le qualificazioni e le belle prestazioni in Champions League.

Prandelli conosce bene l'ambiente, questo è un vantaggio non di poco conto rispetto agli altri. Anche Beppe Iachini è un ex viola e ama Firenze.

Ma non sono da escludere altri nomi a sorpresa.

Ecco la nota ufficiale della società viola sull'esonero di Vincenzo Montella: "ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra.

L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore.

La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera.

Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra".