Esauriti i biglietti per la finale del 24 giugno

Monta l'ettesa per l'evento del Calcio storico fiorentino

Sono andati esauriti oggi i biglietti per la finale del Torneo di San Giovanni del Calcio storico fiorentino 2018. La partita, tra i Verdi di San Giovanni e i Rossi di Santa Maria Novella, si giocherà il 24 giugno sul sabbione di piazza Santa Croce. “Ancora una conferma che a Firenze c’è grande voglia di Calcio storico – hanno detto l’assessore alle Tradizioni popolari Andrea Vannucci e il presidente del Calcio storico fiorentino Michele Pierguidi – La scelta di mettere in vendita i biglietti nel solo punto vendita BoxOffice delle Murate è stata premiata dalla grande passione dei fiorentini: un modo per restituire il più possibile il gioco del calcio in costume alla città”.