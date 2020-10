In libreria da qualche giorno

"Esagera, la vita", il nuovo romanzo della fiorentina Giulia Arnetoli, è arrivato in libreria.

Una frase: «Era un silenzio dolce e grave quello che l’aveva presa per mano e la trascinava verso dove tutto poteva finire per sempre».

Un po' di trama: Violante ha trentotto anni, due figli e un ex marito. Ha trascorso la vita dimenticandosi di se stessa, fino a quando un evento traumatico innesca il cambiamento. Ma quanto può essere alto il prezzo delle proprie scelte? Nella lotta tra i doveri e la volontà, Violante sente il peso di una vita che esagera in tutto ciò che la circonda: nel dolore che annienta, nell’amore che risveglia, nel desiderio di aggrapparsi a quella fune priva di stabilità che sembra in grado di strapparla dal senso di colpa.

Data di uscita: 30/9/2020.

Genere: Narrativa.

Pag: 198 •

Prezzo: € 15,00.

Formato: Brossura

Chi è Giulia Arnetoli Nasce a Firenze nel 1976. Dopo una laurea scientifica, dal 2006 si dedica alla professione di insegnante di scuola primaria. Nel 2017 è uscito il suo primo romanzo Ti regalo il cielo (Augh Edizioni), finalista alla quarta edizione del Premio Letterario Salvatore Quasimodo nella sezione dei testi editi.