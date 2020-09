Erp a Firenze, ora è tutto spiegato on line

Sul sito del Comune di Firenze la nuova Carta del Servizio Casa

È online sul sito del Comune di Firenze la nuova Carta del Servizio Casa - https://sociale.comune.fi.it/dalle-redazioni/la-nuova-carta-del-servizio-casa . Si tratta del documento che ha lo scopo di informare e orientare la cittadinanza, descrivendo in particolare le modalità di assegnazione di alloggi comunali di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e le forme di sostegno alla locazione e, in generale, i servizi a disposizione delle persone residenti a Firenze.

La Carta dei Servizi, approvata in via sperimentale per la prima volta nel 2014, è l’atto con cui l’Amministrazione comunale si impegna a mantenere elevati livelli di qualità, il cui rispetto potrà essere costantemente verificato da parte della cittadinanza; infatti la Carta dei Servizi è un documento in continua evoluzione, in quanto con essa l’Amministrazione stipula un patto con i cittadini e le cittadine, dichiarando espressamente ciò che viene loro garantito e a cui hanno o non hanno diritto, attraverso la definizione di “livelli minimi di qualità” o standard di servizio misurabili.

La nuova Carta dei Servizi vuole essere più semplice e più facile da consultare, con tutti i collegamenti alle schede relative ai servizi a partire dall’indice. Con l’occasione, sono state revisionate tutte le schede servizio e sono stati indicati tutti gli indirizzi di posta elettronica per le singole tematiche. È stata posta particolare attenzione al linguaggio utilizzato, affinché risultasse ben comprensibile e rispettoso del linguaggio di genere. Sarà oggetto di revisione periodica, anche tenendo conto dei suggerimenti e delle critiche che giungeranno.