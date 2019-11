Erp a Firenze, Fratelli d'Italia a Nardella: "Così ci copia"

Draghi sul nuovo regolamento (più rigido da molti punti di vista) sulle case popolari: "Finalmente è stato riconosciuto che troppi appartamenti dati a nuclei stranieri di una stessa nazionalità o provenienza sono un grave problema"

"Il Comune approva il nuovo regolamento per l’assegnazione degli alloggi delle case popolari e riconosce che troppi appartamenti dati a nuclei stranieri di una stessa nazionalità o provenienza sono un grave problema. Fratelli d’Italia porta avanti questa battaglia da tempo ma dalla sinistra fummo tacciati come allarmisti e razzisti. Nardella copia il programma di Fratelli d’Italia - dichiara il capogruppo Draghi - che prevede misure per un riequilibrio tra famiglie italiane e straniere. I ghetti etnici sono una minaccia per tutti: per gli italiani in primis ma anche per le minoranze di stranieri regolari che spesso sono aggrediti da gruppi etnici più violenti e numerosi. Il Pd parla di coesione sociale e di pacifica convivenza, ma questo modello ideale può funzionare solo nei salotti bene della Firenze radical chic non alle minime di Rovezzano e all’Isolotto. Bene che la valutazione preventiva dell’equilibrio sociale dell’assegnazione sia non solo prevista ma anche attuata".

"Non si persegue la corretta integrazione inserendo, come nel caso di via Toscanini, più stranieri che italiani nello stesso condominio, e non ci accusino di allarmismo, dobbiamo correre ai rimedi adesso, se non lo facciamo rischiamo di dover affrontare situazioni di emergenza sociale molto più serie", conclude Draghi.