Erosione costiera: lavori a Punta Ala e Castiglione della Pescaia

I lavori a Punta Ala e Castiglione della Pescaia

Al via i lavori di ripascimento e tutela del suolo nel tratto fra Punta delle Rocchette e la foce del fiume Bruna nel comune di Castiglione della Pescaia, che abbraccia sette chilometri di litorale. Ammonta ad oltre 7 milioni di euro lo stanziamento della Regione Toscana per le opere strutturali, ed i lavori già eseguiti e quelli in corso di attivazione sono inseriti nel più vasto pacchetto di interventi che mirano al contrasto al fenomeno dell'erosione costiera che riveste una particolare importante sia sotto il profilo ambientale e paesaggistico, con il ripristino della conformazione naturale dell'arenile, sia sotto quello economico e turistico, che permette ad operatori balneari e visitatori di godere di una spiaggia più ampia e fruibile.

Fra gli interventi finanziati e inseriti nell'agenda dei prossimi lavori quelli fra la foce del Bruna e Riva del Sole sono previste opere mirate a preservare il volume esistente della spiaggia mediante interventi di riduzione delle perdite e di alimentazione del litorale con ripascimento con sabbia proveniente da Marina di Grosseto.

video Toscana Notizie