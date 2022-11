Erasmus +: tirocini all'estero per diplomati e neo-qualificati

Un’opportunità da non perdere per i giovani diplomati e neo-qualificati. Sono aperte le candidature per svolgere un tirocinio di 90 giorni (13 settimane) nell'ambito del progetto Erasmus +. Possono inviare la domanda tutti i diplomati/neo-qualificati dell’anno 2022 (entro 12 mesi dal titolo) degli Istituti Superiori della Regione Toscana o della formazione professionale.

Undici sono le borse a disposizione: cinque sono i posti in Spagna, a Valencia, tre per Malta, a Gzira, tre per la Germania, a Berlino. Il progetto, che si svolgerà tra gennaio e aprile 2023, è focalizzato sul settore sociale, quindi i ragazzi e le ragazze svolgeranno la propria esperienza in enti che si occupano di inclusione, marginalità, immigrazione, assistenza e disabilità.

La borsa Erasmus+ copre viaggio, vitto e alloggio in appartamenti, alloggi o famiglie ospitanti, assicurazione, assistenza organizzativa all’estero, il tirocinio presso imprese ed organizzazioni nel Paese di destinazione e la certificazione Europass Mobility, che verrà rilasciata alla conclusione del progetto.

La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 15 dicembre 2022, compilando il modulo online.