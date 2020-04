Entra con due cani nell'area vietata di Gavinana, scatta multa salatissima

Polizia municipale di Firenze: ieri 521 le persone controllate con dieci sanzioni. Coppia sorpresa sulle colline di Careggi con le racchette da Nordic Walking. E c'è chi va a correre a 2 km da casa. Accertamenti anche su 80 attività commerciali risultate in regola

C’è chi è stato fermato sulle colline di Careggi con le racchette da Nordic Walking e chi a correre a quasi due chilometri da casa. Ma anche chi è entrato in un’area cani chiusa con ordinanza del sindaco.

Sono solo alcuni dei sanzionati ieri dalla Polizia Municipale nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Complessivamente gli agenti hanno fermato per accertamenti 521 persone (a piedi e a bordo di veicoli) elevando 10 sanzioni mentre sono state 80 attività commerciali controllate risultate tutte in regola.

Per quanto riguarda i multati, le pattuglie del distaccamento di Rifredi hanno fermato e sanzionato una coppia che, munita di racchette per il nordic Walking, passeggiava sulle colline dietro Careggi per ammirare il paesaggio distanti da casa oltre un chilometro. Agli agenti hanno spiegato di essere convinti che non fosse vietato. Altre sanzioni sono scattate per cinque persone che, a piedi o intente a fare jogging, si erano allontanate troppo da casa (tra un chilometro e mezzo e due chilometri). Multati anche due conducenti di scooter che trasportavano il passeggero nonostante sia vietato per la mancanza della distanza interpersonale.

Gli agenti del distaccamento di Gavinana sono invece intervenuti in piazza Elia Dalla Costa dove una persona era entrata nell’area cani, chiusa con specifica ordinanza del sindaco con tanto di nastro bianco e rosso. Per l’uomo, proprietario di due cani e residente nella zona, è scattata la sanzione fino a un massimo di 500 euro.