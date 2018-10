Enrico Rossi a Bruxelles martedì 9 e mercoledì 10 ottobre

Il presidente della Giunta alla sessione plenaria del Comitato delle Regioni sullo stato dell'Unione

FIRENZE - Lo stato ed il futuro dell'Unione, la politica di coesione, il dibattito sui populismi, l'economia circolare e la difesa dell'ambiente: questi i principali temi che saranno toccati dal presidente Enrico Rossi nel corso della due giorni a Bruxelles, domani martedì 9 e mercoledì 10 ottobre.

L'arrivo è previsto nella mattinata di martedì. Alle 15 il presidente interverrà, alla sessione plenaria del Comitato delle Regioni sullo stato dell'Unione "Il punto di vista delle Regioni e delle Città".

Alle 17 è previsto un incontro con la stampa.



Alle 18.30, il presidente rientrerà nella sede della Regione Toscana a Bruxelles (Rond Point Schumann), dove parteciperà all'evento organizzato con il Movimento europeo "L'Europa a un bivio" sul tema dei populismi.

Al termine dell'evento Rossi sarà alla premiazione del Regio Stars Award 2018, promosso dalla DG Regio. Fra i finalisti è presente il progetto toscano "Save my bike". Mercoledì 10 ottobre, alle 10, il presidente Rossi parteciperà ai lavori della plenaria del Comitato delle Regioni. Fra i temi in discussione quello dell'ecoonomia circolare, con il dibattito su "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare".

Su questi temi, anche in relazione al problema dei trasporti, alle 11, è previsto un incontro con il capo unità della DG Regio (Commissione europea) Nicolas Gilbert Morin. Nel pomeriggio è previsto un incontro con Eleni Marianou Segretario Generale della CRPM per un aggiornamento sul post 2020 e sulle azioni che la CRPM sta conducendo.