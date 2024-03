Enrico Pieranunzi Trio a San Casciano Val di Pesa

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, 12 marzo 2024. Il Teatro Niccolini si prepara ad accogliere un evento musicale di rilievo nazionale. Domenica 17 marzo alle ore 21, unica data in Toscana, salirà sul palcoscenico sancascianese la formazione Enrico Pieranunzi Trio.

Il pianista, compositore, arrangiatore, Enrico Pieranunzi si esibirà in concerto con il contrabbassista Thomas Fonnesbaek e il batterista Francesco Petreni per l'unica data in Toscana. L’evento è promosso e organizzato dal Comune di San Casciano in Val di Pesa.